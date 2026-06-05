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Yeraltı Dizisinin Merdan'ı Burak Sevinç'ten Çok Konuşulacak "Mafya Dizisi" Açıklaması

Yeraltı Dizisinin Merdan'ı Burak Sevinç'ten Çok Konuşulacak "Mafya Dizisi" Açıklaması

yerli dizi Now TV Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.06.2026 - 22:39
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NOW'ın sevilen dizisi Yeraltı, içerdiği şiddet ve mafyatik sahneler nedeniyle RTÜK'ten uyarı almıştı. Senaryosunda ciddi yaptırımlar yapılan Yeraltı dizisinin Merdan'ı Burak Sevinç, Melis İşiten'in programında dizinin mafya değil, aşk hikayesini ele aldığını açıkladı.

KAYNAK: Melis İşiten ile Zaten Şov

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Çarşamba akşamlarının reyting lideri dizisi Yeraltı, geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı.

Çarşamba akşamlarının reyting lideri dizisi Yeraltı, geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı.

NOW'ın iddialı dizisi Yeraltı yayınlandığı günden itibaren reytingleri altüst etse de dizi, Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz ve Eşref Rüya'yla beraber şiddet içeren sahneleri nedeniyle tepki görmüştü. RTÜK tarafından uyarılan Yeraltı'nın senaryosu revize edilirken dizinin Merdan'ı Burak Sevinç'ten şaşırtan açıklamalar geldi.

Melis İşiten'in YouTube programına konuk olan Burak Sevinç, Yeraltı'nın mafya dizisi olmadığını şu sözlerle açıkladı:

'Yeraltı’nı Kurtlar Vadisi ile çok kıyasladılar. Bu dizi, mafya hikayesi değil. Bir mafya ailesinin aşk hikayesi. Bir aşk üçgenini anlatan hikaye. Güzel olduğunu düşünüyorum.”

Yeraltı dizisinin Merdan'ı Burak Sevinç'in mafya dizisi açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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