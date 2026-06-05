Yeraltı Dizisinin Merdan'ı Burak Sevinç'ten Çok Konuşulacak "Mafya Dizisi" Açıklaması
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NOW'ın sevilen dizisi Yeraltı, içerdiği şiddet ve mafyatik sahneler nedeniyle RTÜK'ten uyarı almıştı. Senaryosunda ciddi yaptırımlar yapılan Yeraltı dizisinin Merdan'ı Burak Sevinç, Melis İşiten'in programında dizinin mafya değil, aşk hikayesini ele aldığını açıkladı.
KAYNAK: Melis İşiten ile Zaten Şov
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Çarşamba akşamlarının reyting lideri dizisi Yeraltı, geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı.
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Yeraltı dizisinin Merdan'ı Burak Sevinç'in mafya dizisi açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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