‘Ciddi Risk’ Kategorisinde Duyuruldu! Türkiye'den Almanya'ya Giden Çikolatalardan Ereksiyon İlacı Çıktı

Alman denetim birimleri tarafından laboratuvarda incelenen kakao ve çikolata ürünlerinin içinde, yalnızca reçeteyle satılması gereken ve ereksiyon tedavisinde kullanılan sildenafil maddesi bulundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından Avrupa Birliği Gıda Alarm Sistemi (RASFF), 3 Haziran 2026 tarihinde yayımladığı raporla durumu en üst düzey tehlike olan 'ciddi risk' kategorisinde duyurdu. İnsan hayatını tehlikeye atan bu yasa dışı uygulama nedeniyle ürünlerin gümrükten geçişi tamamen yasaklandı ve mallar acil bir şekilde Türkiye'ye iade edildi.

Ereksiyon ilaçlarının temel etken maddesi olan sildenafil, sadece uzman doktorların gözetiminde kullanılabilecek ağır bir tıbbi kimyasaldır. Bu maddenin sıradan bir yiyecekmiş gibi çikolataların içine gizlenmesi ise son derece büyük tehlikeler barındırıyor. Özellikle damarları genişleterek kan basıncını düşüren bu madde, kalp rahatsızlığı bulunan ve düzenli ilaç kullanan kişilerde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar, ilacın çikolatayla birlikte habersizce tüketilmesi durumunda hastaların tansiyonunda ani düşüşler, kalp krizi ve hatta ani ölümler yaşanabileceği konusunda kesin uyarılarda bulunuyor.