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‘Ciddi Risk’ Kategorisinde Duyuruldu! Türkiye'den Almanya'ya Giden Çikolatalardan Ereksiyon İlacı Çıktı

‘Ciddi Risk’ Kategorisinde Duyuruldu! Türkiye'den Almanya'ya Giden Çikolatalardan Ereksiyon İlacı Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.06.2026 - 14:56
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Türkiye'den Almanya'ya gönderilen kakao ve çikolata ürünlerinin içinde reçeteli ereksiyon ilacı maddesi bulundu. Avrupa Birliği'nin gıda alarm sistemine en yüksek tehlike koduyla takılan ürünler, ölümcül sağlık riskleri taşıdığı için sınır kapılarından derhal Türkiye'ye geri gönderildi.

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Türkiye'den Avrupa pazarına sunulmak üzere Almanya'ya gönderilen çikolatalarda yapılan rutin incelemeler, gıda güvenliğini tehdit eden büyük bir skandalı gün yüzüne çıkardı.

Türkiye'den Avrupa pazarına sunulmak üzere Almanya'ya gönderilen çikolatalarda yapılan rutin incelemeler, gıda güvenliğini tehdit eden büyük bir skandalı gün yüzüne çıkardı.

Alman denetim birimleri tarafından laboratuvarda incelenen kakao ve çikolata ürünlerinin içinde, yalnızca reçeteyle satılması gereken ve ereksiyon tedavisinde kullanılan sildenafil maddesi bulundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından Avrupa Birliği Gıda Alarm Sistemi (RASFF), 3 Haziran 2026 tarihinde yayımladığı raporla durumu en üst düzey tehlike olan 'ciddi risk' kategorisinde duyurdu. İnsan hayatını tehlikeye atan bu yasa dışı uygulama nedeniyle ürünlerin gümrükten geçişi tamamen yasaklandı ve mallar acil bir şekilde Türkiye'ye iade edildi.

Ereksiyon ilaçlarının temel etken maddesi olan sildenafil, sadece uzman doktorların gözetiminde kullanılabilecek ağır bir tıbbi kimyasaldır. Bu maddenin sıradan bir yiyecekmiş gibi çikolataların içine gizlenmesi ise son derece büyük tehlikeler barındırıyor. Özellikle damarları genişleterek kan basıncını düşüren bu madde, kalp rahatsızlığı bulunan ve düzenli ilaç kullanan kişilerde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar, ilacın çikolatayla birlikte habersizce tüketilmesi durumunda hastaların tansiyonunda ani düşüşler, kalp krizi ve hatta ani ölümler yaşanabileceği konusunda kesin uyarılarda bulunuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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