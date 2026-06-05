5 Bin Yıllık Mumyadan Ekşi Mayalı Ekmek Yaptılar
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Alpler'in zirvesinde binlerce yıl boyunca donarak günümüze ulaşan Ötzi Buz Adam, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. 1991 yılında İtalya ile Avusturya sınırındaki Tirol Alpleri'nde bulunan 5 bin 300 yıllık mumya üzerinde yapılan son araştırmalar, arkeolojinin sınırlarını aşarak gıda teknolojisine uzandı. Araştırmacılar, Ötzi'nin bedeninden ve çevresindeki buz tabakasından elde edilen antik maya türlerini kullanarak laboratuvar ortamında başarılı bir şekilde ekşi mayalı ekmek ürettiklerini duyurdu. Bilim insanlarının bir sonraki hedefi ise aynı mayayla antik bira üretmek.
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'Buz Adam Ötzi'nin haritası ilk kez en net haliyle ortaya çıktı.
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Ötzi'nin üzerinde binlerce yıl öncesine ait antik mikroorganizmalar keşfedildi.
5 bin yıllık mumyadan ekşi mayalı ekmek yaptılar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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