5 bin yıllık mumyadan ekşi mayalı ekmek yaptılar.

3 Haziran’da saygın bilim dergisi Microbiome’da yayımlanan çalışma, Ötzi’nin mikrobiyal haritasını en net haliyle ortaya koydu. Eurac Research Mumya Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde çalışan mikrobiyolog Mohamed Sarhan ve enstitü direktörü Frank Maixner liderliğindeki ekip, mumyanın üzerinde, içinde ve etrafında yaşayan tüm mikroorganizmaları mercek altına aldı. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar daha çok Ötzi'nin ağız ve bağırsak yapısına odaklanırken, bu kez tüm vücut ekosisteminin binlerce yıl sonra hala aktif olup olmadığı sorusuna yanıt arandı.

5 SAAT SÜREN KRİTİK İŞLEM

İtalya'nın Bolzano kentindeki Güney Tirol Arkeoloji Müzesi'nde saklanan Ötzi, doğadaki buzul ortamının korunması için -6 derece sıcaklıkta ve yüzde 99 nem oranına sahip özel bir odada muhafaza ediliyor. Araştırma ekibi, müze yönetiminden alınan özel izinle Nisan 2019’da mumyanın üzerindeki buz tabakasını kontrollü bir şekilde eritti. Yaklaşık 5 saat süren bu kritik işlem sırasında eriyen buz suları, dış yüzey ve erişilebilen iç organlardan numuneler toplandı.