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5 Bin Yıllık Mumyadan Ekşi Mayalı Ekmek Yaptılar

5 Bin Yıllık Mumyadan Ekşi Mayalı Ekmek Yaptılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.06.2026 - 14:13
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Alpler'in zirvesinde binlerce yıl boyunca donarak günümüze ulaşan Ötzi Buz Adam, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. 1991 yılında İtalya ile Avusturya sınırındaki Tirol Alpleri'nde bulunan 5 bin 300 yıllık mumya üzerinde yapılan son araştırmalar, arkeolojinin sınırlarını aşarak gıda teknolojisine uzandı. Araştırmacılar, Ötzi'nin bedeninden ve çevresindeki buz tabakasından elde edilen antik maya türlerini kullanarak laboratuvar ortamında başarılı bir şekilde ekşi mayalı ekmek ürettiklerini duyurdu. Bilim insanlarının bir sonraki hedefi ise aynı mayayla antik bira üretmek.

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'Buz Adam Ötzi'nin haritası ilk kez en net haliyle ortaya çıktı.

'Buz Adam Ötzi'nin haritası ilk kez en net haliyle ortaya çıktı.

3 Haziran’da saygın bilim dergisi Microbiome’da yayımlanan çalışma, Ötzi’nin mikrobiyal haritasını en net haliyle ortaya koydu. Eurac Research Mumya Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde çalışan mikrobiyolog Mohamed Sarhan ve enstitü direktörü Frank Maixner liderliğindeki ekip, mumyanın üzerinde, içinde ve etrafında yaşayan tüm mikroorganizmaları mercek altına aldı. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar daha çok Ötzi'nin ağız ve bağırsak yapısına odaklanırken, bu kez tüm vücut ekosisteminin binlerce yıl sonra hala aktif olup olmadığı sorusuna yanıt arandı.

5 SAAT SÜREN KRİTİK İŞLEM

İtalya'nın Bolzano kentindeki Güney Tirol Arkeoloji Müzesi'nde saklanan Ötzi, doğadaki buzul ortamının korunması için -6 derece sıcaklıkta ve yüzde 99 nem oranına sahip özel bir odada muhafaza ediliyor. Araştırma ekibi, müze yönetiminden alınan özel izinle Nisan 2019’da mumyanın üzerindeki buz tabakasını kontrollü bir şekilde eritti. Yaklaşık 5 saat süren bu kritik işlem sırasında eriyen buz suları, dış yüzey ve erişilebilen iç organlardan numuneler toplandı.

Ötzi'nin üzerinde binlerce yıl öncesine ait antik mikroorganizmalar keşfedildi.

Ötzi'nin üzerinde binlerce yıl öncesine ait antik mikroorganizmalar keşfedildi.

Yapılan laboratuvar analizleri, Ötzi'nin üzerinde hem binlerce yıl öncesine ait antik mikroorganizmaları hem de modern dünyaya ait bakterileri bir arada gösterdi. Tespit edilen bazı mikropların Ötzi henüz hayattayken vücudunda barındığı, bazılarının ise ölüm sonrası süreçte kalıntılara yerleştiği anlaşıldı.

Araştırmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise müzedeki koruma çalışmalarının mumyanın biyolojik yapısını değiştirmesi oldu. Mikrobiyolog Mohamed Sarhan, mumyanın kurumasını önlemek için periyodik olarak püskürtülen suyun, dış yüzeyde bazı modern bakteri türlerinin üremesine yol açtığını belirtti.

(Görsel: Ötzi'nin temsili tasviri)

5 bin yıllık mumyadan ekşi mayalı ekmek yaptılar.

5 bin yıllık mumyadan ekşi mayalı ekmek yaptılar.

Çalışmanın gıda sektörünü heyecanlandıran kısmı ise buzul ortamında hayatta kalmayı başaran dört farklı soğuğa dayanıklı maya türünün keşfi oldu. Özellikle 'Glaciozyma' adı verilen maya türünün, yüzyıllar içinde çoğalarak baskın hale geldiği görüldü. 2010 ve 2019 yıllarında alınan örneklerin karşılaştırılması, bu mayaların mevcut soğuk depolama koşullarında bile hücresel faaliyetlerine devam edebildiğini kanıtladı. Frank Maixner, bu özel mayaların binlerce yıllık yolculuğunda Ötzi’ye kesintisiz eşlik ettiğini ifade etti.

Araştırmacılar, Ötzi’nin bedeninde tespit edilen maya türlerini kullanarak başarılı şekilde ekşi mayalı ekmek ürettiklerini duyurdu. Bilim insanlarının bir sonraki hedefi ise söz konusu maya ie bira üretimi gerçekleştirmek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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