HGS Kapsamındaki İcra Takipleri Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hızlı Geçiş Sistemi kapsamında vatandaşlar hakkında başlatılan icra takiplerine ilişkin iddialar üzerine soruşturma açıldığını duyurdu. İddialar, icra mekanizmalarının hileli ya da hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğü yönünde. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.
Gürlek soruşturmayı sosyal medyadan duyurdu.
İstanbul Başsavcılığı iddiaları araştırıyor.
"Hiç kimse vatandaşlarımızı haksız borç yükü altında bırakamaz."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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