Günlük hayatımız görünmez kurallarla çevrili. Trafikte beklemek, işe yetişmek, ekonomik sorumlulukları yerine getirmek, toplumsal beklentilere uyum sağlamak ve davranışlarımızın sonuçlarını hesaplamak zorundayız.

GTA evreni ise bu düzenin tam tersini deneyimlememize izin veriyor.

Vice City'de pahalı bir otomobile binmek, planlanmamış bir maceraya atılmak veya yalnızca merak ettiğimiz için başka bir yola sapmak mümkün.

Burada psikolojik açıdan dikkat çekici olan, oyuncunun mutlaka yasa dışı davranışlara ilgi duyması değil. Gerçek hayatta sınırlandırılmış olan seçim özgürlüğünü, sanal bir ortamda çok daha geniş biçimde deneyimleyebilmesi.

Üstelik GTA 6'nın ayrıntılı Leonida dünyası, bu özgürlük hissini yalnızca görevlerden ibaret olmayan bir çevreye taşıyor.

Belki de GTA'nın en büyük çekiciliği, insanlara gerçek hayatta yapamayacakları şeyleri yaptırması değil; gerçek hayatta sürekli hesap vermek zorunda oldukları bir düzenden geçici olarak uzaklaştırması.