7 Kanaldan Yalnızca 1'i Yükseldi: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu
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ATV, üst üste ikinci hafta milli maç akşamıyla zirveye yerleşti.
TRT 1, ara tatilde puan kazanan tek kanal oldu.
Yeraltı 0,62 puanlık artışla çarşamba akşamının zirvesine oturdu.
Kanal D, Uzak Şehir'in sert düşüşüyle yüzde 11 kaybetti.
Sevdan Bir Ateş geriledi, Kızılcık Şerbeti yükselişe geçti.
İşte 15-21 Kasım haftasında kanalların toplam reytingleri:
1. ATV - 32,90 (-2,46)
2. TRT 1 - 29,47 (+1,34)
3. NOW - 28,72 (-1,46)
4. Kanal D - 24,06 (-3,08)
5. Show TV - 23,81 (-1,08)
6. TV8 - 21,26 (-2,37)
7. Star TV - 18,28 (-0,21)
Toplamlar, her kanalın günde tek ana yayınının 20+ ABC1 reytingleriyle hesaplandı. Parantez içindeki rakamlar geçen haftaya göre farkı gösteriyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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