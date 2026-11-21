1990 ve 2026 Çocukluğunu Karşılaştıran Video Yeni Bir Tartışma Başlattı: 36 Yılda Neleri Yitirdik?
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Tina Zimmermann adlı kullanıcının X'te paylaştığı video, 1990 ile 2026 yıllarında çocuk olmanın nasıl göründüğünü yan yana gösterdi. Paylaşım kısa sürede milyonlarca kez görüntülenirken, birçok kişi de kayıtsız kalmayarak yorumlar yaptı.
36 yılda ne değişti? Neleri kaybettik?
"90'lara hiç düşünmeden dönerim."
"Yaşlandığımı hissediyorum."
"Çocuklara özgürlük dışında her şeyi veriyoruz."
"Neden böyle olduk?"
"Tek bir top bütün sokağı oyalardı."
"Mutlu ve sağlıklı hayatımızı kaybettik."
"Aşırı uyarılma ve aşırı koruyuculuk."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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