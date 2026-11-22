Ağaca Çıkan Keçinin Dala Bakan Oğlağı Olurmuş!
Atalarımız bazen sayfalarca anlatılacak bir gerçeği tek cümleye sığdırmışlar. Tüm eserlerini okumaktan büyük keyif aldığım Ahmet Şerif İzgören’in Tarladan Netflix’e Tarhanadan Latte’ye adlı kitabında bu söze rastladım.
“Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurmuş!”
Bu sözün eğitimle ilişkisini düşündüğümde aklıma Children See, Children Do (Çocuklar Görür, Çocuklar Yapar) adlı kısa video geldi. Videoda çocukların yere çöp atan, sigara içen ya da öfkeyle bağıran yetişkinleri taklit ettiğini görüyoruz. Son sahnede ise bir yetişkin yardıma ihtiyacı olan birine destek oluyor, yanındaki çocuk da ona katılıyor. Video, eğitim bilimlerinde gözlem yoluyla öğrenme olarak adlandırılan süreci çarpıcı biçimde anlatıyor.
Peki biz yetişkinler bunun ne kadar farkındayız?
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