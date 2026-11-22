Çocuklarımızın kitap okumasını istiyoruz ama bizi ne sıklıkla kitap okurken görüyorlar?

Onlardan saygılı olmalarını bekliyoruz ama biz başkalarıyla konuşurken nasıl davranıyoruz?

Telefonu bırakmalarını söylüyoruz ama kendi telefonumuzu ne sıklıkla bir kenara koyuyoruz?

Benzer çelişkiler okullarda da karşımıza çıkıyor. Öğrencilerimizi eleştirel düşünmeye teşvik ederken sorularından rahatsız oluyorsak, iş birliğini anlatırken kendimiz birlikte çalışamıyorsak, verdiğimiz mesaj ne kadar inandırıcı olabilir?

Çocuklar, söylediklerimiz kadar yaptıklarımızdan da öğreniyorlar. Üstelik çoğu zaman biz fark etmeden.

Elbette gördükleri her davranışı birebir taklit etmiyorlar. Yine de yetişkinlerin tutumları, onların neyi normal ve kabul edilebilir bulduklarını şekillendiriyor. Belki de çocuklara ne yapmaları gerektiğini anlatmadan önce kendimize şu soruyu sormalıyız.

“Çocuklar bugün bizi izleyerek ne öğrendi?”

Çocukların hangi dala baktığını sormadan önce, bizim hangi ağaca çıktığımıza bakmamız gerekiyor.