Sezaryenle Doğan Bebeklerde Daha Sık Eksik: Alerji Riskini 3 Kat Artıran Bakteri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bebeklerin bağırsağında anne sütünü sindiren ve bağışıklık sistemini eğiten Bifidobacterium adlı bakteri, ABD'de doğan bebeklerin çoğunda ya çok az ya da hiç bulunmuyor. Communications Biology dergisinde Haziran 2025'te yayımlanan araştırmada 400'den fazla bebeğin dışkı örneği incelendi. Bakterisi az olan bebeklerde 2 yaşına kadar alerji, egzama ve astım görülme ihtimali en az 3 kat yüksek çıktı. Sezaryenle doğan bebeklerde ise bakteri daha sık eksikti.
Bebeklerin dörtte üçünde bağışıklığı eğiten bakteri ya az ya hiç yok
Sezaryen ve antibiyotik riski artırıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın