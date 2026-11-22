San Diego merkezli Persephone Biosciences şirketinin yürüttüğü araştırmada bebeklerin yüzde 24'ünde Bifidobacterium hiç tespit edilmedi. Bebeklerin yaklaşık yüzde 76'sında ise bakteri ya çok düşük seviyedeydi ya da hiç yoktu.

Bir zamanlar bebek bağırsağında baskın olan B. infantis türü, örneklerin yüzde 92'sinde bulunmadı.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Stephanie Culler, bebek için en temel bakteri ailesinin tespit edilemeyecek seviyede olmasının kendilerini çok şaşırttığını söyledi. Culler ve ekibi, mikropların bağışıklık sistemini eğittiğini, onlardan yoksun çocukların alerjik hastalıklara daha yatkın olduğunu belirtiyor.