Kışın Neden Her Dokunduğumuz Yerde Elektrik Çarpıyor?

Malzemeler elektron kazanma ya da kaybetme eğilimlerine bakılarak 'triboelektrik dizi' adı verilen bir sıralamaya konuyor. McGill Üniversitesi Bilim ve Toplum Ofisinden Ada McVean, kauçuk ve akriliğin elektron alıp eksi yüklendiğini, saç, cam ve yünün ise elektron verip artı yüklendiğini anlatıyor. Yün bereyi çıkarınca saçların havaya kalkması da bundan, saç bereye elektron kaptırıyor ve artı yüklenen teller birbirini itiyor. Plastik, kumaş ve cam gibi yalıtkanlar yükü üzerinde tutarken metal onu hızla iletiyor, kapı kolunda çarpılmamızın nedeni de bu.

Belirleyici olan havanın soğukluğu değil, nemi. Havadaki su buharı yükün çevreye sızmasına yardım ediyor, kuru havada ise yük deride birikiyor. Kışın sorun ısıtmayla büyüyor, çünkü havayı ısıtmak ona nem eklemiyor.

McVean'ın verdiği örnekte dışarıda eksi 9 derece ve yüzde 57 bağıl nemli hava, içeride 20 dereceye ısıtıldığında bağıl nem yüzde 7'ye düşüyor. Kıyaslamak için Mojave Çölü'nde ortalama bağıl nem yüzde 28 civarında.

Nemin farkı ölçümlere de yansıyor. Elektronik sektörü için standartlar geliştiren ABD merkezli Elektrostatik Boşalma Derneği, bağıl nemin yüzde 10 ile 25 arasında olduğu bir ortamda halıda yürüyen kişinin vücudunda 35 bin voltluk gerilim oluşabildiğini belirtiyor. Nem yüzde 65 ile 90 arasına çıktığında aynı yürüyüşte ortaya çıkan gerilim 1.500 volta iniyor. Vinil döşemede ise değer kuru havada 12 bin volt, nemli havada yalnızca 250 volt.