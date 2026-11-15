Kışın Neden Her Dokunduğumuz Yerde Elektrik Çarpıyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kapı koluna, arabanın kapısına ya da birinin eline dokunurken hissedilen küçük çarpma, vücutta biriken statik elektriğin bir anda boşalmasından kaynaklanıyor. İki farklı malzeme birbirine sürtünüp ayrıldığında aralarında elektron alışverişi oluyor ve yüklerden biri vücutta ya da giysilerde birikiyor. Nemli havada biriken yük yavaş yavaş dağılırken kışın kuru havada vücutta kalıyor ve ilk metal yüzeye dokunulduğunda kıvılcımla boşalıyor. Çarpılmayı azaltmanın yolu da çarpıldığınız yere, giydiğiniz kumaşa ve ayakkabının tabanına bağlı olarak değişiyor.
Kaloriferle ısıtılan evin havası çölden bile kuru olabiliyor
Evde ve giyimde çarpılmayı azaltmanın yolu farklı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın