article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Doktorlar Antarktika'ya Gitmeden Önce Neden Apandislerini Aldırır?

Doktorlar Antarktika'ya Gitmeden Önce Neden Apandislerini Aldırır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 08:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Antarktika'da çalışmaya gidecek herkes önce bir dizi sağlık kontrolünden geçiyor. Peki bu kişilerin apandislerini aldırması da gerekiyor mu? Avustralya Antarktika Dairesi'ne göre yanıt hayır. Ancak bir istisna var. Kışı Antarktika'da geçirecek doktorların gitmeden önce apandislerini aldırması şart.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kışın istasyonda tek bir doktor bulunuyor

Kışın istasyonda tek bir doktor bulunuyor

Avustralya'nın Antarktika'daki her istasyonunda bir doktor görev yapıyor. Bu doktorlar uzak bölgelerde hekimlik ve diş tedavisi konusunda eğitim alıyor. Ancak kış aylarında istasyonda genellikle yalnızca bir doktor bulunuyor ve yılın bir bölümünde Avustralya'ya tahliye imkansız hale geliyor.

Yani istasyondaki tek doktor apandisit olursa onu ameliyat edecek kimse kalmıyor. Bu kural 1950'lerden beri uygulanıyor. Kuralın başlamasına, Heard Adası'nda apandisit olan bir Avustralyalı doktorun tahliyesinin çok zor gerçekleşmesi neden oldu.

Bir doktor kendi apandisini ameliyat etti

Bir doktor kendi apandisini ameliyat etti

Bu kuralın neden bu kadar önemli olduğunu gösteren bir olay da 1961'de yaşandı. Rusya'nın Antarktika'daki Novolazarevskaya istasyonunda görev yapan bir doktor apandisit oldu. Doktor, lokal anestezi altında kendi apandisini kendisi aldı.

Ameliyat sırasında iki ekip arkadaşı cerrahi aletleri tutarak ve ayna yardımıyla ona destek oldu. Doktor iki hafta içinde görevine geri döndü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın