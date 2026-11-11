Doktorlar Antarktika'ya Gitmeden Önce Neden Apandislerini Aldırır?
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Antarktika'da çalışmaya gidecek herkes önce bir dizi sağlık kontrolünden geçiyor. Peki bu kişilerin apandislerini aldırması da gerekiyor mu? Avustralya Antarktika Dairesi'ne göre yanıt hayır. Ancak bir istisna var. Kışı Antarktika'da geçirecek doktorların gitmeden önce apandislerini aldırması şart.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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