Doktorlar Antarktika'ya Gitmeden Önce Neden Apandislerini Aldırır?

Avustralya'nın Antarktika'daki her istasyonunda bir doktor görev yapıyor. Bu doktorlar uzak bölgelerde hekimlik ve diş tedavisi konusunda eğitim alıyor. Ancak kış aylarında istasyonda genellikle yalnızca bir doktor bulunuyor ve yılın bir bölümünde Avustralya'ya tahliye imkansız hale geliyor.

Yani istasyondaki tek doktor apandisit olursa onu ameliyat edecek kimse kalmıyor. Bu kural 1950'lerden beri uygulanıyor. Kuralın başlamasına, Heard Adası'nda apandisit olan bir Avustralyalı doktorun tahliyesinin çok zor gerçekleşmesi neden oldu.