Çalışanına "İshal Olmayın" Maili Atan Banka Tazminat Ödeyecek
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Bursa'da 13 yıldır bir bankada takım lideri olarak çalışan bir bankacının hukuk mücadelesi sonuçlandı. Molalarına ve tuvalete gitmesine karışılan, 'ishal olmayın' içerikli e-postalar alan ve durumu üst yönetime şikayet ettiği için işten çıkarılan bankacı davayı kazandı. Yargıtay, bankanın manevi tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını onadı.
Molaları kısıtlandı, sürekli göz hapsinde tutuldu
Yargıtay manevi tazminat kararını onadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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