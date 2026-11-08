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Yaşam
Çalışanına "İshal Olmayın" Maili Atan Banka Tazminat Ödeyecek

Çalışanına "İshal Olmayın" Maili Atan Banka Tazminat Ödeyecek

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 15:42
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Bursa'da 13 yıldır bir bankada takım lideri olarak çalışan bir bankacının hukuk mücadelesi sonuçlandı. Molalarına ve tuvalete gitmesine karışılan, 'ishal olmayın' içerikli e-postalar alan ve durumu üst yönetime şikayet ettiği için işten çıkarılan bankacı davayı kazandı. Yargıtay, bankanın manevi tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını onadı.

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Molaları kısıtlandı, sürekli göz hapsinde tutuldu

Molaları kısıtlandı, sürekli göz hapsinde tutuldu

Bankacı, şubeye görevlendirilen ikinci müdürün sert ve aşağılayıcı tavırlarına maruz kaldığını belirterek yargı yoluna gitti. Yaşadıklarını üst yönetime bildirdikten sonra müdürün kendisine cephe aldığını anlattı. Mola sürelerinin kısıtlandığını, diğer çalışanlara izin verilirken kendisine verilmediğini ve bir toplantıda hakarete uğradığını söyledi.

Müdürün masasının yerini değiştirip kendisini tam karşısına oturttuğunu ve sürekli göz hapsinde tuttuğunu anlatan bankacı, şikayetlerine çözüm beklerken işten çıkarıldı. Bu süreçte depresyon ve yüksek tansiyon nedeniyle tedavi gördüğünü belirten bankacı, maddi, manevi ve ayrımcılık tazminatı talep etti.

Yargıtay manevi tazminat kararını onadı

Yargıtay manevi tazminat kararını onadı

Dosyayı inceleyen İş Mahkemesi, şube müdürünün çalışanlara gönderdiği e-postalarda molaların uzamaması, sık sık tuvalete gidilmemesi ve hatta 'ishal olunmaması' yönünde talimatlar verdiğini tespit etti. Tanık ifadeleri ve e-postalar, bankacının sürekli göz hapsinde tutulduğunu doğruladı. Tanıklar bankacının performansının iyi olduğunu söyledi, işten çıkarma gerekçesi olarak gösterilen 'küçülme' nedeniyle başka hiçbir çalışanın işine son verilmediği ortaya çıktı.

Mahkeme, bankanın sistematik mobbing uyguladığını kabul ederek manevi tazminat talebini haklı buldu. Maddi ve ayrımcılık tazminatı talepleri ise reddedildi. Banka avukatlarının itirazını Bölge Adliye Mahkemesi reddetti, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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