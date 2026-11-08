Çalışanına "İshal Olmayın" Maili Atan Banka Tazminat Ödeyecek

Bankacı, şubeye görevlendirilen ikinci müdürün sert ve aşağılayıcı tavırlarına maruz kaldığını belirterek yargı yoluna gitti. Yaşadıklarını üst yönetime bildirdikten sonra müdürün kendisine cephe aldığını anlattı. Mola sürelerinin kısıtlandığını, diğer çalışanlara izin verilirken kendisine verilmediğini ve bir toplantıda hakarete uğradığını söyledi.

Müdürün masasının yerini değiştirip kendisini tam karşısına oturttuğunu ve sürekli göz hapsinde tuttuğunu anlatan bankacı, şikayetlerine çözüm beklerken işten çıkarıldı. Bu süreçte depresyon ve yüksek tansiyon nedeniyle tedavi gördüğünü belirten bankacı, maddi, manevi ve ayrımcılık tazminatı talep etti.