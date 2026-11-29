Ovala Ovala Çıkmıyor: Aynalarda Oluşan Siyah Lekelerin Sebebi Ne?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Banyo aynasının kenarlarında beliren siyah noktalar, cam sileni ve bezle defalarca üzerinden geçilse de yerinden oynamıyor. Cam üreticisi Pilkington'ın teknik bilgilerine göre bunun nedeni lekenin camın yüzeyinde değil, aynanın arka tarafında oluşması. Üç maddede nedenleri ve alınabilecek önlemleri derledik.
Detaylar 👇
Siyah lekeler camın üzerinde değil, yansımayı sağlayan gümüş katmanın bozulduğu yerde oluşuyor.
Aynanın arkasında hava dolaşabilecek bir boşluk bırakılması nemin biriktirdiği zararı azaltabiliyor.
Nemden kaçınılamayan mekanlarda sıradan ayna yerine korozyona dayanıklı ürünler öneriliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın