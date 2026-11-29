Şirketin montaj önerileri, duvara yerleştirilen aynaların arkasında hava dolaşımına izin verilmesini tavsiye ediyor. Bu boşluk duvardaki fazla nemin birikmesini sınırlıyor ve aynanın arka korumasını destekliyor. Yüksekliği bir metreden kısa aynalarda en az 5 milimetrelik, daha uzun olanlarda ise 5 ile 10 milimetre arasında bir aralık uygun görülüyor.

Yeni sıvanmış yüzeylerin de tamamen temiz ve kuru olması, asidik ya da bazik agresif bileşikler içermemesi gerekiyor. Bu uyarı özellikle ayna yapıştırıcı veya bantla monte edildiğinde daha önemli hale geliyor.