Modern taksimetre, 1891'de Alman mucit Wilhelm Bruhn tarafından geliştirildi. Britannica'ya göre cihaz, kat edilen mesafeyi ve geçen süreyi otomatik olarak kaydederek ücretin doğru hesaplanmasını sağlıyordu. Wikipedia ise bu icadın arkasında Wilhelm Friedrich Nedler ve Ferdinand Dencker'in de bulunduğunu belirtiyor.

Cihazın ilk adı Almanca 'Taxameter' oldu. Bu isim, Almancada ücret ya da tarife anlamına gelen 'Taxe' kelimesinden türedi. Taxe ise Orta Çağ Latincesindeki 'taxa' kelimesine, o da 'değer biçmek, ücretlendirmek' anlamındaki Latince fiile uzanıyor. İkinci yarı olan 'metre' ise Eski Yunancadaki 'ölçü' anlamına gelen 'metron' kelimesinden geliyor.