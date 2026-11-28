Her Yerde Görüyoruz: 'Taksi'nin Gerçek Anlamı Bakın Ne Çıktı
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Kelimenin kökeni, araçtan önce yolculuk ücretini hesaplayan bir cihaza dayanıyor.
Londra'da sayaçlı araçlara ad bulmak gazetelerin bile ilgi alanına girdi.
Kelimenin posta teşkilatıyla bağlantılı olduğu yönündeki yaygın iddia ise doğru değil.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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