Fugu, balon balıklarının Japoncadaki genel adı. Balık tetrodotoksin adlı bir sinir zehri taşıyor. Tokyo'nun gıda güvenliği yetkililerine göre zehir başta karaciğer ve yumurtalık olmak üzere iç organlarda bulunuyor, bazı türlerde deri ve kasta da var. Sinirlerden kaslara giden sinyali kesiyor, solunum kaslarını felç ederse kişi nefes alamıyor. Bilinen bir panzehiri yok, pişirmek de zehri etkisiz kılmıyor. Japonya'da fuguyu yalnız yetkili kişiler ya da onların gözetimindekiler işleyebiliyor, karaciğerin satışı ve servisi yasak. Tokyo'daki yerel yönetimlerin uyarısına göre zehirlenmelerin çoğu restoranda değil, balığı kendi temizleyenlerin evinde yaşanıyor.