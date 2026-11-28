Fugu Japonya'da Menüye Nasıl Giriyor? Dikkatsiz Hazırlanınca Tehlikeli Olan 6 Besin
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Bilinen bir panzehiri olmayan bir sinir zehri taşıyan balık, Japonya'da restoran menüsüne nasıl giriyor? Yalnız izin verilen türlerin, türe ve avlandığı denize göre belirlenmiş kısımları servis edilebiliyor. Balığı da yetkili bir kişi ya da onun gözetimindeki biri işliyor. Akede sorun meyvenin olgunluğu, raventte hangi kısmının yendiği. Sannakjinin tehlikesi ise zehirle ilgili değil.
1. Fugu (balon balığı)
2. Ake meyvesi
3. Sannakji
4. Manyok
5. Ravent
6. Mürver
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