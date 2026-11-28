Korn'un 1999 tarihli Issues albümünde bulunan “Wake Up”, grubun daha atmosferik ve karanlık parçalarından biri. Şarkı, albümün tamamının çalındığı özel bir konser kapsamında 1999'da sahnelendi. Buna rağmen sonraki konserlerde düzenli olarak geri dönmedi ve Korn'un daha çok bilinen parçalarının gölgesinde kaldı.