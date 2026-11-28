Metal Gruplarının Konserlerde Çalmayı Bıraktığı Şarkılar
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Metal gruplarının konserlerinde bazı şarkılar yıllarca setlistlerin vazgeçilmezi olurken bazıları zamanla unutulup gidiyor. Kimi müzisyenler artık söylemek istemedikleri parçaları repertuvarlarından çıkarıyor, kimileri ise eski şarkılarının kendilerine hatırlattığı dönemleri geride bırakmayı tercih ediyor. İşte metal dünyasında çeşitli nedenlerle konserlerde çalınmaktan vazgeçilen 10 şarkı!
1. Metallica - Escape
2. Megadeth - The Conjuring
3. AC/DC – It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll)
4. Metallica - To Live Is to Die
5. Slipknot - All Hope Is Gone
6. System of a Down - Boom!
7. Korn - Wake Up
8. Celtic Frost - A Dying God Coming Into Human Flesh
9. Metallica - Fixxxer
10. Metallica - Sweet Amber
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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