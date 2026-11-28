Yıllar Önce Kulüplerde Koparken Dinlediğin Ama Şimdi Sadece Nostaljik Gelen 2010'lar Dans Hitleri
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Hatırlıyor musun, bir zamanlar bu şarkılar çalmaya başladığında kimse yerinde duramazdı! Şimdi aradan yıllar geçti ve bir zamanlar sabaha kadar dans ettiğimiz o şarkılar tatlı birer nostaljiye dönüştü.
Hadi, 2010'lara geri dönelim ve ilk notalarını duyar duymaz bizi geçmişe ışınlayan 11 efsane dans hitini hatırlayalım!👇🏻
1. PSY – Gangnam Style (2012)
2. LMFAO – Party Rock Anthem (2011)
3. Jennifer Lopez ft. Pitbull – On The Floor (2011)
4. Pitbull ft. Kesha – Timber (2013)
5. Rihanna ft. Calvin Harris – We Found Love (2011)
6. David Guetta ft. Sia – Titanium (2011)
7. Avicii – Wake Me Up (2013)
8. Martin Garrix – Animals (2013)
9. Calvin Harris – Summer (2014)
10. Major Lazer & DJ Snake ft. MØ – Lean On (2015)
11. DJ Snake & Lil Jon – Turn Down for What (2013)
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