Bir şarkıda hem kovboy havası hem de gece kulübü enerjisi olur mu? Pitbull ve Kesha bunun mümkün olduğunu bize fazlasıyla kanıtlamıştı! Özellikle nakaratı başladığında bütün arkadaş grubunun aynı anda eğlendiği günler aklımıza geliyor.