Bilimsel araştırmalar, insan zihninin müzikal zevkinin en keskin şekilde şekillendiği dönemin ergenlik ve ilk gençlik yılları olduğunu gösteriyor. Bu dönemde beyin kimyası, hormonlar ve kimlik arayışı zirvede oluyor. Aynı zamanda bu dönemde dinlenen şarkılar, nörolojik olarak da beyne kazınıyor. İşte tam olarak bu duruma 'müzikal dondurucu' deniyor çünkü hayatımızın geri kalanında o dönem dinlediğimiz şarkılara duyduğumuz bağ, hiçbir yeni türe karşı bu kadar derin olamaz.