Müzik Zevkimiz Yaşlandıkça Neden Yeni Şarkılara Kapanıyor?
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Neden yaş aldıkça yeni şarkılar keşfetmekten kaçınıyoruz? Her ne kadar yeni şeyler dinlesek de bir bakıyoruz eski şarkılara geri dönmüşüz... Peki neden? Gelin birlikte inceleyelim!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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