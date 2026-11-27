Evlerimiz gelecekte enerjiyi daha verimli kullanan ve doğaya daha az yük olan yaşam alanları haline gelecek. Neredeyse sıfır enerjili binalar sayesinde daha iyi yalıtılmış duvarlardan güneş enerjisiyle çalışan sistemlere kadar pek çok yenilik günlük hayatımıza girecek. Üstelik bu dönüşüm yalnızca çevreyi korumakla kalmayıp enerji giderlerimizi ve evlerimizin konforunu da doğrudan etkileyecek. Peki tüm bunlar nasıl olacak? Birlikte inceleyelim.