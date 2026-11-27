Tristan da Cunha, Güney Atlantik'te bulunan ve insanların yaşadığı en uzak ada olarak kayıtlara geçen bir ada. Portekizli amiral Tristão da Cunha adayı Mart 1506'da keşfetti. Adanın yüzölçümü 98 kilometrekare.

En yakın yerleşim, kuzeydoğuda 2.435 kilometre ötedeki St. Helena Adası. Tristan, Ascension ve St. Helena ile birlikte 3.250 kilometreden uzun bir alana yayılan bir İngiliz denizaşırı toprağı oluşturuyor.

Adaya Cape Town'dan tekneyle altı günde ulaşılıyor.

2005'te adadaki 276 kişi, internetten alışveriş yapamadıkları için Birleşik Krallık'ın posta idaresinden yardım istedi. Adaya TDCU 1ZZ posta kodu verildi.