En Yakın Komşusu 2 Bin 400 Kilometre Ötede: Dünyanın En Uzağında
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Güney Atlantik'teki Tristan da Cunha, insanların yaşadığı en uzak ada olarak biliniyor. En yakın yerleşim yeri olan St. Helena Adası 2 bin 400 kilometreden fazla uzakta. Adaya yalnızca Güney Afrika'dan yola çıkan bir tekneyle, altı günlük yolculuktan sonra ulaşılıyor. Yaklaşık 250 kişi bu uzak adada çiftçilik yaparak yaşıyor.
Ada, 2 bin 435 kilometre ötedeki St. Helena'dan başka komşuya sahip değil
Altı volkanik adadan oluşan takımadanın tek yerleşimi Edinburgh of the Seven Seas
Adalar, kıtalar ayrılırken derinlerdeki sıcak noktadan doğdu
Adalılar 1961'de volkan yüzünden tahliye edildi, 1963'te geri döndü
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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