1987 yılında yayımlanan Scum, Napalm Death'in ilk stüdyo albümüydü ve You Suffer da albümün en dikkat çekici parçalarından biri olarak yerini aldı. Şarkı, 1,316 saniyelik süresiyle Guinness Dünya Rekorları'na dünyanın en kısa kaydedilmiş şarkısı olarak girdi. 1989 yılında ise Earache Records'un Grindcrusher derlemesiyle birlikte ücretsiz dağıtılan 7 inçlik bir single olarak yayımlandı. Üstelik bu plağın diğer yüzünde de yaklaşık bir saniye süren Electro Hippies imzalı Mega-Armageddon Death Part 3 bulunuyordu. Böylece iki kısa parçayı bir araya getiren plak, dünyanın en kısa single'ı olarak da anılmaya başladı. Napalm Death'in başlangıçta eğlenceli bir deney olarak gördüğü bu şarkı, yıllar içerisinde grubun en tanınan işlerinden birine dönüştü.