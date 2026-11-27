Dünyanın En Uzun Süren Deneyi: 1927'de Başladı Hala Bitmedi
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Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nde bir cam huninin içinde duran katran, 1930'dan beri damlıyor. Deney 1927'de kurulduğu günden beri sürüyor ve dünyanın en uzun süren laboratuvar deneyi olarak kabul ediliyor. Dokuz damla aşağı indi ama hiçbir bilim insanı bir damlanın kopma anına tanık olamadı. Üniversite 2014'te onuncu damlanın 2020'lerde düşmesini beklediğini açıkladı.
Profesör Parnell 1927'de katranın akışkan bir sıvı olduğunu göstermek istedi
İlk damla sekiz yılda düştü, sonraki damlalar giderek yavaşladı
Dokuzuncu damla 2014'te düşmeden öncekine değdi, kopma anını hala kimse görmedi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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