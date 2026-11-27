İlk damlanın düşmesi sekiz yıl sürdü. Sonraki beş damlanın her biri yedi ile dokuz yıl arasında bir sürede düştü. Altıncı damla Nisan 1979'da, yedinci damla Temmuz 1988'de aşağı indi.

Deney yedinci damlayla her şeyini göstermiş gibi görünüyordu. Ama sekizinci damla 12 yıldan uzun sürdü.

Nedeni kesin bilinmiyor. Huniden kalan katranın azalması basıncı düşürmüş olabilir. Bir başka açıklama, binanın 1980'lerde yenilenmesi ve takılan klimanın deneyi soğutarak katranı daha yoğun hale getirmesi. Sekizinci damlanın öncekilerden belirgin biçimde büyük olması bu görüşü destekliyor.

Dokuzuncu damla aşağı inerken sekizinci damlanın kuyruğuna çarptı. Deneyin ikinci sorumlusu Profesör John Mainstone düzeneğe müdahale etmedi ve Parnell'in kurduğu hali korudu.