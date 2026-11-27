Cumartesi hangi maçlar var, Pazar günü hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda? Derbi ne zaman oynanacak, Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, Samsunspor - Gençlerbirliği karşılaşması nereden izlenir? Premier Lig'de Arsenal - Manchester City, La Liga'da Real Madrid - Alaves mücadelesi hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye - İzlanda basketbol maçı ve Formula 1 Katar Grand Prix'si saat kaçta başlayacak?