Cumartesi Ve Pazar Hangi Kanalda Hangi Maç Var? 28-29 Kasım Maç Programı
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Cumartesi hangi maçlar var, Pazar günü hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda? Derbi ne zaman oynanacak, Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, Samsunspor - Gençlerbirliği karşılaşması nereden izlenir? Premier Lig'de Arsenal - Manchester City, La Liga'da Real Madrid - Alaves mücadelesi hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye - İzlanda basketbol maçı ve Formula 1 Katar Grand Prix'si saat kaçta başlayacak?
Cumartesi Süper Lig'de hangi maçlar var?
Cumartesi 1. Lig maçları hangi kanalda?
Cumartesi Avrupa liglerinde hangi maç saat kaçta?
Fenerbahçe - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
Pazar 1. Lig'de hangi maçlar oynanacak?
Arsenal - Manchester City maçı saat kaçta?
Türkiye - İzlanda maçı hangi kanalda?
Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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