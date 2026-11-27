Fenerbahçe'den Ayrılan Dirk Kuyt'ın Yeni Adresi Ortaya Çıktı
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Fenerbahçe ile yolları ayrılan Dirk Kuyt, kariyerine ara vermeden devam etmeye hazırlanıyor. Hollanda basınına göre 46 yaşındaki teknik adam için Belçika'dan bir kulüp devreye girdi. Taraflar arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi.
Dirk Kuyt OH Leuven'e imza atmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'deki görevi 11 Kasım'da sona erdi.
Leuven'de eski çalışma arkadaşları bekliyor.
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