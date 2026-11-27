Kuyt, temmuz ayında yardımcı antrenör olarak göreve başladığı Fenerbahçe'de bir süre takımın geçici teknik direktörlüğünü de üstlenmiş ve eski takımı Liverpool karşısında galibiyet almıştı. Sarı-lacivertli kulüpte Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Hollandalı çalıştırıcı ile 11 Kasım'da yollar ayrıldı. De Telegraaf'a göre Kuyt'ın OH Leuven'e imza atabilmesi için Fenerbahçe ile bazı son ayrıntıların da çözülmesi gerekiyor.