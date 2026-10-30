article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe, Milli Araya Kadar Takımın Teknik Sorumluluğunu Dirk Kuyt'a Verdi

Fenerbahçe, Milli Araya Kadar Takımın Teknik Sorumluluğunu Dirk Kuyt'a Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2026 - 17:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisinin ardından ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu için kulüpten resmi açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısının ardından yayımladığı 'Kamuoyuna Duyuru' metniyle, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımı'nın teknik sorumluluğunu Dirk Kuyt'ın yürüteceğini duyurdu. Kuyt, bu sezon Kartal'ın yardımcısı olarak görev yapıyordu ve takımın başına geçici olarak getirilmişti. Kulüp aynı açıklamada, yeni teknik direktörü belirleme sürecini yönetim kurulunun oluşturduğu komitenin yürüteceğini ve işin hızla ilerletileceğini belirtti. Taraftara da cumartesi günkü Göztepe maçında takımın yanında olma çağrısı yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuyt'ın önünde Göztepe, Liverpool ve Çorum FK maçları var

Kuyt'ın önünde Göztepe, Liverpool ve Çorum FK maçları var

Dirk Kuyt, bu sezon İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak Fenerbahçe'nin teknik heyetinde yer alıyordu. Fenerbahçe, Kartal ile 26 Ekim'deki Galatasaray derbisinin ardından yollarını ayırdı ve Kuyt takımın başına geçici olarak getirildi. Kulüp bu süre içinde yeni teknik direktör için resmi bir isim açıklamadı. Fotomaç'ın aktardığına göre Kuyt'ı sırasıyla Göztepe, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Çorum FK deplasmanı maçları bekliyor. Bu üç karşılaşmanın ardından milli ara başlayacak.

Kuyt'ın menajeri Rob Jansen de konuyla ilgili konuştu. Jansen, kulübün temel düşüncesinin ileride yeni bir teknik direktör atamak olduğunu söyledi. Menajere göre ilk etapta söz konusu olan bu üç maç; Kuyt önümüzdeki maçlarda iyi iş çıkarırsa sezonu tamamlaması da gündeme gelebilir.

Yeni teknik direktör için yönetim kurulunun komitesi çalışacak

Yeni teknik direktör için yönetim kurulunun komitesi çalışacak

Fenerbahçe'nin bugün resmi X hesabından paylaştığı 'Kamuoyuna Duyuru' metninde, Yönetim Kurulu toplantısında Futbol A Takımı'nın teknik yapılanmasına ilişkin değerlendirme yapıldığı belirtildi. Açıklamada 'teknik direktör' yerine 'teknik sorumluluk' ifadesi kullanıldı ve Kuyt'ın görev süresi milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya bağlandı. Yeni teknik direktörün belirlenmesine yönelik çalışmaların yönetim kurulunun oluşturduğu komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verildi. Komitenin üyeleri açıklamada yer almadı.

Milliyet'e göre toplantı saat 14.00'te Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başladı ve yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Kulüp açıklamanın son bölümünde taraftarı, cumartesi günkü karşılaşmada takımın yanında olmaya ve desteğini tribünlerden güçlü bir şekilde hissettirmeye davet etti. Açıklamada, taraftarın desteğinin sahadaki mücadelenin en büyük dayanağı olduğu vurgulandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın