Fenerbahçe, Milli Araya Kadar Takımın Teknik Sorumluluğunu Dirk Kuyt'a Verdi

Dirk Kuyt, bu sezon İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak Fenerbahçe'nin teknik heyetinde yer alıyordu. Fenerbahçe, Kartal ile 26 Ekim'deki Galatasaray derbisinin ardından yollarını ayırdı ve Kuyt takımın başına geçici olarak getirildi. Kulüp bu süre içinde yeni teknik direktör için resmi bir isim açıklamadı. Fotomaç'ın aktardığına göre Kuyt'ı sırasıyla Göztepe, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Çorum FK deplasmanı maçları bekliyor. Bu üç karşılaşmanın ardından milli ara başlayacak.

Kuyt'ın menajeri Rob Jansen de konuyla ilgili konuştu. Jansen, kulübün temel düşüncesinin ileride yeni bir teknik direktör atamak olduğunu söyledi. Menajere göre ilk etapta söz konusu olan bu üç maç; Kuyt önümüzdeki maçlarda iyi iş çıkarırsa sezonu tamamlaması da gündeme gelebilir.