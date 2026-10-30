Fenerbahçe, Milli Araya Kadar Takımın Teknik Sorumluluğunu Dirk Kuyt'a Verdi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisinin ardından ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu için kulüpten resmi açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısının ardından yayımladığı 'Kamuoyuna Duyuru' metniyle, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımı'nın teknik sorumluluğunu Dirk Kuyt'ın yürüteceğini duyurdu. Kuyt, bu sezon Kartal'ın yardımcısı olarak görev yapıyordu ve takımın başına geçici olarak getirilmişti. Kulüp aynı açıklamada, yeni teknik direktörü belirleme sürecini yönetim kurulunun oluşturduğu komitenin yürüteceğini ve işin hızla ilerletileceğini belirtti. Taraftara da cumartesi günkü Göztepe maçında takımın yanında olma çağrısı yapıldı.
Kuyt'ın önünde Göztepe, Liverpool ve Çorum FK maçları var
Yeni teknik direktör için yönetim kurulunun komitesi çalışacak
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