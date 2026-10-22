article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de İsmail Kartal Yerine En Güçlü Aday Vincenzo Montella

Fenerbahçe'de İsmail Kartal Yerine En Güçlü Aday Vincenzo Montella

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.10.2026 - 14:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Slavia Prag beraberliğinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği yeniden tartışılıyor. Türkiye gazetesinden Mehmet Emin Uluç'un haberine göre Kartal ile yolların ayrılması halinde teknik direktörlük için en güçlü aday, Milli Takım'dan ayrılan Vincenzo Montella. Kadıköy'de 2-0 öne geçilen maçın son dakikada 2-2 bitmesi, Aston Villa deplasmanında alınan 6-0'lık yenilginin ardından başlayan eleştirileri büyüttü. Sarı-lacivertliler Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın sahasına çıkmaya hazırlanırken derbi sonucunun Kartal'ın kaderini belirleyebileceği vurgulandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kartal Roma Maçından Sonra İstifa Etmek İstedi, Başkan Yıldırım Vazgeçirdi

Kartal Roma Maçından Sonra İstifa Etmek İstedi, Başkan Yıldırım Vazgeçirdi

Haberde aktarılana göre İsmail Kartal, Roma ile oynanan ve 1-1 biten maçın ardından istifa etmek istedi. Başkan Aziz Yıldırım'ın müdahalesiyle Kartal görevine devam etti. Ancak ardından gelen sonuçlar tabloyu rahatlatmadı.

Fenerbahçe 14 Ekim'de Aston Villa deplasmanında 6-0 yenildi ve Kartal'a yönelik eleştiriler arttı. 20 Ekim'de Kadıköy'de Slavia Prag'ı konuk eden sarı-lacivertliler 2-0 öne geçti, ancak 90. dakikada yediği golle maçı 2-2 tamamladı. Türkiye gazetesi, Aston Villa yenilgisinin ardından topa tutulan Kartal'a yönelik eleştirilerin bu beraberlikle iyice yükseldiğini yazdı.

Galatasaray Derbisini Kaybetmek Teknik Direktör Değişikliğini Getirebilir

Galatasaray Derbisini Kaybetmek Teknik Direktör Değişikliğini Getirebilir

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın sahasında oynayacak. Türkiye gazetesine göre derbiden yenilgiyle ayrılmak, sarı-lacivertlilerde teknik direktör değişikliğinin kapısını aralayabilir.

Bu senaryoda en güçlü aday olarak Vincenzo Montella gösteriliyor. İtalyan teknik adam, TFF'nin yola devam etmeme kararı almasıyla Milli Takım'daki görevinden ayrılmıştı. Sabah gazetesinin haberine göre Kartal'ın olası ayrılığında gündeme gelebilecek bir diğer isim ise son olarak Napoli'yi çalıştıran Antonio Conte.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın