Fenerbahçe'de İsmail Kartal Yerine En Güçlü Aday Vincenzo Montella
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Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Slavia Prag beraberliğinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği yeniden tartışılıyor. Türkiye gazetesinden Mehmet Emin Uluç'un haberine göre Kartal ile yolların ayrılması halinde teknik direktörlük için en güçlü aday, Milli Takım'dan ayrılan Vincenzo Montella. Kadıköy'de 2-0 öne geçilen maçın son dakikada 2-2 bitmesi, Aston Villa deplasmanında alınan 6-0'lık yenilginin ardından başlayan eleştirileri büyüttü. Sarı-lacivertliler Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın sahasına çıkmaya hazırlanırken derbi sonucunun Kartal'ın kaderini belirleyebileceği vurgulandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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