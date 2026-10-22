Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Derbi tarihi, önceki günlerde pazar gününe alınacağı iddialarıyla gündeme gelmişti.
Sarı-kırmızılılar son haftada Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yenerek lider kaldı. Sarı-laciverliler ise Alanyaspor'u sahasında 3-0 geçti. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!
Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Nerede Oynanacak?
Galatasaray - Fenerbahçe Maçının Hakemi Kim?
Galatasaray ve Fenerbahçe Puan Durumunda Kaçıncı Sırada?
Galatasaray - Fenerbahçe Son Derbi Nasıl Bitti?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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