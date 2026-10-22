article/comments
article/share
Haberler
Spor
Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Fenerbahçe galatasaray
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 12:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Derbi tarihi, önceki günlerde pazar gününe alınacağı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Sarı-kırmızılılar son haftada Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yenerek lider kaldı. Sarı-laciverliler ise Alanyaspor'u sahasında 3-0 geçti. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi, Galatasaray'ın sahasında oynayacağı maç olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Neden Pazartesi Oynanıyor?

TFF, 25 Ekim Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinlikler için alınacak emniyet tedbirleri nedeniyle derbinin pazartesi oynanacağını açıklamıştı. Derbinin pazar gününe alınacağı iddiaları üzerine toplanan TFF Yönetim Kurulu, 20 Ekim'de tarihi değiştirmedi.

Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçın şifresiz yayını bulunmuyor. Karşılaşmayı izlemek için yayıncının abonelik hizmetlerinden yararlanmak gerekiyor.

Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Nerede Oynanacak?

Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Nerede Oynanacak?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine İstanbul'daki RAMS Park ev sahipliği yapacak.

Galatasaray - Fenerbahçe Maçının Hakemi Kim?

Galatasaray - Fenerbahçe Maçının Hakemi Kim?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakem ataması maç tarihine yaklaşırken açıklanacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe Puan Durumunda Kaçıncı Sırada?

Galatasaray ve Fenerbahçe Puan Durumunda Kaçıncı Sırada?

Galatasaray, Süper Lig'de 8 maçın sonunda 19 puanla lider. Fenerbahçe ise 16 puanla 3. sırada yer alıyor. İki takımın arasında 17 puanla Amedspor bulunuyor.

Galatasaray derbiyi kazanırsa Fenerbahçe ile aradaki puan farkı 6'ya çıkacak. Fenerbahçe kazanırsa iki takımın puanları eşitlenecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray - Fenerbahçe Son Derbi Nasıl Bitti?

Galatasaray - Fenerbahçe Son Derbi Nasıl Bitti?

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin son derbisi 26 Nisan 2026'da RAMS Park'ta oynandı ve Galatasaray maçı 3-0 kazandı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın