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Fenerbahçe 90. Dakikada Yıkıldı, Tribünlerden 'İsmail Kartal İstifa' Sesleri Yükseldi

Fenerbahçe 90. Dakikada Yıkıldı, Tribünlerden 'İsmail Kartal İstifa' Sesleri Yükseldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 21:49

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 beraber kaldığı maçın ardından Kadıköy tribünlerinden 'İsmail Kartal istifa sesleri yükseldi.

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Fenerbahçe son dakikada yıkıldı, tribünler isyan etti.

Fenerbahçe son dakikada yıkıldı, tribünler isyan etti.

Fenerbahçe'nin 4. ve 11. dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçtikten sonra rakip takımın skoru 2-1 yapan golü 15. dakikada geldi. son bölüme kadar skoru koruyan Fenerbahçe, 90. dakikada yediği golün ardından sahadan 2-2'lik skorla ayrılmak zorunda kaldı. 

Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünler adeta isyan etti. Binlerce Fenerbahçe taraftarı teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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