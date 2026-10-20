Fenerbahçe 90. Dakikada Yıkıldı, Tribünlerden 'İsmail Kartal İstifa' Sesleri Yükseldi

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 beraber kaldığı maçın ardından Kadıköy tribünlerinden 'İsmail Kartal istifa sesleri yükseldi.
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Fenerbahçe son dakikada yıkıldı, tribünler isyan etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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