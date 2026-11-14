Ali Koç COP31 Programında Sunucuyu Turkey Demesi Üzerine Türkiye Diyerek Düzeltti
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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamındaki bir programa katıldı. Program sırasında sunucu Türkiye'den bahsederken 'Turkey' ifadesini kullandı. Bunun üzerine söz alan Koç, İngilizcede ülkenin adının 'Türkiye' olarak kullanılması gerektiğini söyledi. Koç, aynı hatayı kendisinin de yaptığını anlattı.
Ali Koç "Ben de yapıyorum aynı hatayı" diyerek düzeltti.
COP31 ilk kez Türkiye'de.
Koç sunucuya müdahale etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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