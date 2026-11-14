Ali Koç COP31 Programında Sunucuyu Turkey Demesi Üzerine Türkiye Diyerek Düzeltti

Sunucunun ülkeden 'Turkey' diye söz etmesi üzerine Koç araya girdi. Hem sunucunun hem kendisinin dikkatli olması gerektiğini söyledi. İngilizcedeki doğru adın 'Türkiye' olduğunu hatırlattı.

Koç, düzeltmeyi şu sözlerle yaptı:

'Hem sizi hem de kendimi düzeltmem gerekiyor. İngilizcede ‘Türkiye’ dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil. Buna yeni geçiş yaptık, aynı hatayı ben de tekrar tekrar yapıyorum.'