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Ali Koç COP31 Programında Sunucuyu Turkey Demesi Üzerine Türkiye Diyerek Düzeltti

Ali Koç COP31 Programında Sunucuyu Turkey Demesi Üzerine Türkiye Diyerek Düzeltti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 19:25
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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamındaki bir programa katıldı. Program sırasında sunucu Türkiye'den bahsederken 'Turkey' ifadesini kullandı. Bunun üzerine söz alan Koç, İngilizcede ülkenin adının 'Türkiye' olarak kullanılması gerektiğini söyledi. Koç, aynı hatayı kendisinin de yaptığını anlattı.

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Ali Koç "Ben de yapıyorum aynı hatayı" diyerek düzeltti.

COP31 ilk kez Türkiye'de.

COP31 ilk kez Türkiye'de.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı Antalya'da yapılıyor. Türkiye bu organizasyona ilk kez ev sahipliği yapıyor. Koç da konferans kapsamındaki bir programın konukları arasındaydı.

Koç sunucuya müdahale etti.

Koç sunucuya müdahale etti.

Sunucunun ülkeden 'Turkey' diye söz etmesi üzerine Koç araya girdi. Hem sunucunun hem kendisinin dikkatli olması gerektiğini söyledi. İngilizcedeki doğru adın 'Türkiye' olduğunu hatırlattı.

Koç, düzeltmeyi şu sözlerle yaptı:

'Hem sizi hem de kendimi düzeltmem gerekiyor. İngilizcede ‘Türkiye’ dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil. Buna yeni geçiş yaptık, aynı hatayı ben de tekrar tekrar yapıyorum.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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