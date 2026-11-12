İklim Krizine Karşı Tüm Dünyanın Gözü Antalya'da: Son Günlerin En Çok Konuşulan Konusu COP31 Nedir?

Gündemin en sıcak başlıkları: İklim finansmanı, adil dönüşüm, bölgesel iş birliği ve iklim felaketlerinden etkilenen ülkeler için 'kayıp ve zarar mekanizması'nın işletilmesi. Ancak uzmanlardan ve sivil toplum örgütlerinden gelen bir eleştiri de var; Türkiye'nin kömürlü termik santrallere verdiği teşvik politikalarının, Paris'teki o meşhur 1,5°C hedefiyle uyuşmadığını belirterek bu tutarsızlığa dikkat çekiyorlar.

Gözler Antalya'da. Bakalım COP31'den dünyayı kurtaracak tarihi kararlar çıkacak mı, bekleyip göreceğiz... 🌿✨