İklim Krizine Karşı Tüm Dünyanın Gözü Antalya'da: Son Günlerin En Çok Konuşulan Konusu COP31 Nedir?
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Son günlerde haberlerde sürekli duyduğumuz bir 'COP31' rüzgarı esiyor. 'Türkiye ev sahibi oldu', 'Dünya liderleri Antalya'ya geliyor' derken hepimizin kafasında aynı soru var: İyi de nedir bu COP? Gelin bu dev iklim zirvesini bir anlatalım:
Nedir bu COP dedikleri şey?
Neden "31"? Daha önce neredeydiler?
Zirveler neden hep "uzatmalara" gidiyor?
COP31 nerede, ne zaman, ne kadar sürecek?
Avustralya ile yapılan "ilginç" iş birliği
Masada hangi konular var ve kim, neden eleştiriyor?
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