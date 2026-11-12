COP31 Antalya'da Başladı: Zirvenin İlk İki Gününde Neler Oldu?

Kurum, Paris Anlaşması'ndaki 1,5°C hedefinin 'yol göstericimiz olmaya devam ettiğini' söyledi. Açılış gününde yayımlanan WMO raporuna göre son 12 yılın her biri kayıtlardaki en sıcak yıllar arasında, son dört yıl ise listenin ilk dört sırasında.

BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell de bu yılki fosil yakıt maliyet kaosunun 'küresel bir şok dalgası yarattığını' söyledi ve yenilenebilir enerjinin yalnızca bu yılın ilk yarısında 265 milyar dolar tasarruf sağladığını hatırlattı.