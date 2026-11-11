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Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31'de Liderleri Karşıladı: "Good Morning Maşallah"

Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31'de Liderleri Karşıladı: "Good Morning Maşallah"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 15:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 liderler zirvesine gelen temsilcileri karşıladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Erdoğan arasındaki samimi sohbet kameralara yansıdı. Ursula von der Leyen’i gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Good morning, maşallah” dedi.

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İşte o anlar👇🏻

"Good morning, maşallah."

"Good morning, maşallah."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki COP31 liderler zirvesine katılan ülke temsilcilerini tek tek karşıladı. Avrupa Birliği Parlamento Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen sohbet gülümsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komisyon Başkanı’nın elini sıkarken “Good morning, maşAllah. How are you? (Günaydın, maşallah. Nasılsınız?)” diye sordu. 

Gülümseyerek karşılık veren Ursula von der Leyen “Çok iyiyim” yanıtını verdi. O anlar kameralara yansıdı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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