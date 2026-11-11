article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Teşkilat Dizisinin Setine Çete Musallat Oldu

Teşkilat Dizisinin Setine Çete Musallat Oldu

İstanbul dizi Teşkilat
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 14:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da dizi ve film setlerini hedef alan 4 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin kendilerini yerel bir prodüksiyon şirketinin çalışanı gibi tanıtarak çekim alanlarına girmeye çalıştığı, set çalışanlarından para ve araç istediği ortaya çıktı. Hedef aldıkları setlerden biri de Beykoz'da çekilen Teşkilat dizisiydi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizi setlerine çete dadandı. Para ve araç talep ettiler; tehdit savurdular.

Dizi setlerine çete dadandı. Para ve araç talep ettiler; tehdit savurdular.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in paylaştığı bilgilere göre şüpheliler, İstanbul'un farklı noktalarında kurulan setlere 'yerel prodüksiyon şirketinden geliyoruz' diyerek yaklaştı. Ancak niyetlerinin çekim ekipleriyle iş birliği yapmak olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Set çalışanlarından önce para, ardından araç talep ettiler.

İstedikleri verilmediğinde ise işin rengi değişti. Talepleri karşılanmayan şüphelilerin bu kez tehdit yoluna başvurduğu belirlendi. Set çalışanları, bir anda kendilerini hiç tanımadıkları kişilerin baskısı altında buldu.

Çetenin son hedefi Teşkilat dizisi oldu. Gözaltına alındılar.

Çetenin son hedefi Teşkilat dizisi oldu. Gözaltına alındılar.

Şüphelilerin yöneldiği setlerden biri, çekimleri Beykoz'da süren Teşkilat dizisi oldu. Dizinin set çalışanlarından da para istendiği, karşılık alamayınca tehditler savrulduğu öğrenildi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin setinin de bu listede yer alması dikkat çekti.

Olay yalnızca tek bir yapımla sınırlı kalmadı. Şüphelilerin sokaklarda ve halka açık alanlarda çekim yapan farklı dizi, film ve reklam ekiplerini de hedef aldığı tespit edildi. 

Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın