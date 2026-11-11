Teşkilat Dizisinin Setine Çete Musallat Oldu

Şüphelilerin yöneldiği setlerden biri, çekimleri Beykoz'da süren Teşkilat dizisi oldu. Dizinin set çalışanlarından da para istendiği, karşılık alamayınca tehditler savrulduğu öğrenildi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin setinin de bu listede yer alması dikkat çekti.

Olay yalnızca tek bir yapımla sınırlı kalmadı. Şüphelilerin sokaklarda ve halka açık alanlarda çekim yapan farklı dizi, film ve reklam ekiplerini de hedef aldığı tespit edildi.

Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.