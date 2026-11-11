Teşkilat Dizisinin Setine Çete Musallat Oldu
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İstanbul'da dizi ve film setlerini hedef alan 4 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin kendilerini yerel bir prodüksiyon şirketinin çalışanı gibi tanıtarak çekim alanlarına girmeye çalıştığı, set çalışanlarından para ve araç istediği ortaya çıktı. Hedef aldıkları setlerden biri de Beykoz'da çekilen Teşkilat dizisiydi.
Dizi setlerine çete dadandı. Para ve araç talep ettiler; tehdit savurdular.
Çetenin son hedefi Teşkilat dizisi oldu. Gözaltına alındılar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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