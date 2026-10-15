Teşkilat'ın Kraliçesi Romantik Komediye Geçiyor: Tuvana Türkay'ın Yeni Filmdeki Partnerleri de Belli Oldu!
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Teşkilat'ın sert ve gizemli Kate'i Tuvana Türkay, bu kez kahkaha ve aşk dolu bir hikâyeyle beyazperdeye dönüyor. MTN Medya'nın yeni sinema filmi Kasabanın Gülleri için hazırlıklar başladı, oyuncu kadrosu da şekillendi. Üstelik Türkay'ın partnerleri, dizi izleyicisinin çok yakından tanıdığı iki isim.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Tuvana Türkay, Teşkilat'ın Kate'i ve Selahaddin Eyyubi'nin Kraliçe Victoria'sı olarak ekranlarda iz bıraktı.
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Sarp Levendoğlu ve Hande Subaşı, Alparslan: Büyük Selçuklu'nun ardından aynı projede yeniden buluşuyor.
Kasabanın Gülleri, anneannelerinden miras kaldığını sandıkları evde buluşan dört kuzenin hikâyesini anlatacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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