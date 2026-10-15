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Teşkilat'ın Kraliçesi Romantik Komediye Geçiyor: Tuvana Türkay'ın Yeni Filmdeki Partnerleri de Belli Oldu!

Teşkilat'ın Kraliçesi Romantik Komediye Geçiyor: Tuvana Türkay'ın Yeni Filmdeki Partnerleri de Belli Oldu!

Sinema Arka Sokaklar Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 18:01 Son Güncelleme: 15.10.2026 - 18:08
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Teşkilat'ın sert ve gizemli Kate'i Tuvana Türkay, bu kez kahkaha ve aşk dolu bir hikâyeyle beyazperdeye dönüyor. MTN Medya'nın yeni sinema filmi Kasabanın Gülleri için hazırlıklar başladı, oyuncu kadrosu da şekillendi. Üstelik Türkay'ın partnerleri, dizi izleyicisinin çok yakından tanıdığı iki isim.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Tuvana Türkay, Teşkilat'ın Kate'i ve Selahaddin Eyyubi'nin Kraliçe Victoria'sı olarak ekranlarda iz bıraktı.

Tuvana Türkay, Teşkilat'ın Kate'i ve Selahaddin Eyyubi'nin Kraliçe Victoria'sı olarak ekranlarda iz bıraktı.

Tuvana Türkay'ı son yıllarda en çok iki güçlü kadın karakterle hatırlıyoruz. TRT 1'in iddialı yapımı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Kraliçe Victoria'ya hayat veren oyuncu, ardından Teşkilat kadrosuna katıldı. Dizide 'Kraliçe' diye anılan Kate Yalçındağ rolüyle de kısa sürede en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Oyuncunun sinema tarafı da hareketli. 2023'te Murat Göğebakan'ın hayatını anlatan Kalbim Yaralı'da Sema Bekmez'i canlandıran Türkay, 2024'te Emanet ve Karanlıktan Kaçış filmleriyle beyazperdedeydi. Kamera önünde olmadığı zamanlarda müzikle de ilgileniyor; Yalan De, Ah Aşk ve Geceler adlı şarkıları yayımladı. Gerilim ve dram dolu rollerin ardından şimdi sırada romantik komedi var.

Sarp Levendoğlu ve Hande Subaşı, Alparslan: Büyük Selçuklu'nun ardından aynı projede yeniden buluşuyor.

Sarp Levendoğlu ve Hande Subaşı, Alparslan: Büyük Selçuklu'nun ardından aynı projede yeniden buluşuyor.

Tuvana Türkay'ın partnerlerinden ilki Sarp Levendoğlu. Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i olarak tanınan, Savaşçı'da Yüzbaşı Haydar Bozkurt'u canlandıran oyuncu, son olarak Arka Sokaklar'da Barış Bozoğlu rolündeydi. Kamera arkasına da geçen Levendoğlu, Gece Gündüz ve Emret Komutanım Yeniden'in bazı bölümlerini yönetmişti. Sarp Levendoğlu'nun yeni filmindeki karakteri ise Demir.

Kadronun üçüncü güçlü ismi Hande Subaşı. Elveda Rumeli'nin Vahide'si olarak hafızalara yerleşen oyuncu, son yıllarda Baht Oyunu ve Kral Kaybederse gibi dizilerde rol aldı. İşin ilginç yanı, Levendoğlu ile Subaşı'nın yolları daha önce de kesişmişti. Alparslan: Büyük Selçuklu'da Levendoğlu Romen Diyojen'i, Subaşı ise Evdokya'yı canlandırmıştı. Tarihî dizinin ağır havasından sonra ikiliyi bu kez bir sahil kasabasında, bol kahkahalı bir hikâyede izleyeceğiz.

Kasabanın Gülleri, anneannelerinden miras kaldığını sandıkları evde buluşan dört kuzenin hikâyesini anlatacak.

Kasabanın Gülleri, anneannelerinden miras kaldığını sandıkları evde buluşan dört kuzenin hikâyesini anlatacak.

Peki filmin konusu ne? Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Kasabanın Gülleri, yıllar sonra anneannelerinden kaldığını düşündükleri bir evde bir araya gelen dört kuzeni merkezine alıyor. Aldatılmanın, terk edilmenin ve büyük hayal kırıklıklarının ardından dördü de hayatlarına yeni bir sayfa açmanın peşinde. Sahil kasabasında onları sürpriz aşklar, komik karşılaşmalar ve gün yüzüne çıkmayı bekleyen sırlar karşılıyor. Tuvana Türkay Su'yu, Hande Subaşı ise Gülbahçe'yi oynayacak.

Filmin yapımcısı Metin Demir, yönetmen koltuğunda ise Celil Murat Sarı oturacak. Hikâye ve senaryo Şilan Avcı'nın kaleminden çıkıyor. Kalabalık kadroda Deniz Oral, Sadi Celil Cengiz, Erdem Akakçe, Seher Terzi, Tutku Akbayrak, Bihter Dinçel, Eren Can Vurucu, Barış Yıldız, Ferda Işıl, Zümre Gül, Zafer Altun, Mustafa Şen ve Mehmet Ağırbaş da yer alıyor. Ekip önümüzdeki günlerde okuma provasında bir araya gelecek; çekim ve vizyon tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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