Teşkilat'ın Kraliçesi Romantik Komediye Geçiyor: Tuvana Türkay'ın Yeni Filmdeki Partnerleri de Belli Oldu!

Tuvana Türkay'ı son yıllarda en çok iki güçlü kadın karakterle hatırlıyoruz. TRT 1'in iddialı yapımı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Kraliçe Victoria'ya hayat veren oyuncu, ardından Teşkilat kadrosuna katıldı. Dizide 'Kraliçe' diye anılan Kate Yalçındağ rolüyle de kısa sürede en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Oyuncunun sinema tarafı da hareketli. 2023'te Murat Göğebakan'ın hayatını anlatan Kalbim Yaralı'da Sema Bekmez'i canlandıran Türkay, 2024'te Emanet ve Karanlıktan Kaçış filmleriyle beyazperdedeydi. Kamera önünde olmadığı zamanlarda müzikle de ilgileniyor; Yalan De, Ah Aşk ve Geceler adlı şarkıları yayımladı. Gerilim ve dram dolu rollerin ardından şimdi sırada romantik komedi var.