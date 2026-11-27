Artık Sipariş Vermeden Önce Menülerde Bunlar da Yazacak
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Dışarıda yemek yeme alışkanlığı olan milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan kuralla birlikte, restoran ve kafe menülerinde artık yalnızca yiyecek ve içeceklerin isimleri ile fiyatları yer almayacak. İşletmeler, sundukları her ürünün içeriğini, alerjen uyarılarını ve kalori değerlerini müşterileriyle açıkça paylaşmak zorunda olacak.
Kafe ve restoranlarda şeffaf menü dönemi: Kalori, içerik ve alerjen bilgisi zorunlu oldu.
Alerjen uyarıları hayati risklerin önüne geçecek.
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