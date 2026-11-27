Yeni uygulama kademeli bir takvimle devreye alınıyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren ulusal zincir restoranlarda zorunluluk 1 Temmuz itibarıyla resmen başladı. Aynı il sınırları içinde üç ve daha fazla şubesi bulunan işletmelerin ise 31 Aralık tarihine kadar menülerini yeni kurala uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Daha küçük ölçekli diğer kafe ve restoranlar için içerik bilgisi paylaşım süresi yine bu yılın sonunda dolarken, kalori bilgilerinin menülere eklenmesi için tanınan süre 31 Aralık 2027 tarihinde sona erecek.

Menüdeki Kalori Değerleri Nasıl Hesaplanıyor?

Düzenlemenin tüketici sağlığı ve beslenme bilinci üzerindeki etkilerini değerlendiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sibel Bölek, alınan kalorinin bilinmesinin gün içindeki enerji dengesini kurmak açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı. Bölek, bu şeffaflığın uzun vadede üreticileri ve işletmeleri de daha düşük kalorili, sentetik şeker oranı azaltılmış tariflere yönlendireceğini belirtti.

Restoran mutfaklarında hazırlanan yemeklerin kalori hesaplamalarında Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı’ndan (TÜRKOMP) yararlanılıyor. Sistem üzerinden bir yemekte kullanılan malzemelerin gramajları girilerek protein, yağ ve karbonhidrat değerleri üzerinden toplam kalori ortaya çıkarılıyor. Hazırlık aşamasında ustaların el ayarına bağlı olarak yaşanabilecek küçük gramaj farklarının ufak sapmalar yaratabileceğini ifade eden Doç. Dr. Bölek, temel verilerin bilimsel standartlara dayandığını ve Tarım Bakanlığı denetçilerinin sahada düzenli kontroller gerçekleştirdiğini aktardı.