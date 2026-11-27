Mantarı Yıkamak mı, Silmek mi? Mutfaktaki Yıllanmış Tartışmanın Cevabı Belli Oldu
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Mutfakta yıllardır bitmeyen bir tartışma var: Mantar yıkanır mı, yoksa sadece silinir mi? Kimi mantarın suyla hiç buluşmaması gerektiğini söylüyor, kimi ise toprak ve kirin yıkamadan çıkmayacağını savunuyor. Yapılan değerlendirmelere göre ikisi de doğru uygulandığında sorun çıkarmıyor. Asıl belirleyici olan, mantarın suda ne kadar kaldığı ve yıkandıktan sonra nasıl pişirildiği.
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