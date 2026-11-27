Mantarlar gözenekli yapıları nedeniyle süngere benzetilir ve bu yüzden suyla temas etmeleri korkulan bir şeye dönüşür. Oysa akan suyun altında kısa süreli bir durulama, belirgin bir su emilimine yol açmıyor. Mantar zaten yüksek oranda su içeren bir gıda. Sorun, onu bir kasenin içinde uzun süre bekletmekle başlıyor. Böyle olunca hem içine hem yüzeyine fazladan su alıyor ve pişerken dokusu istenen kıvama gelmiyor.

Gözle görülür toprak ya da kir taşıyan mantarlarda kısa bir yıkama bu nedenle makul bir seçenek. Önemli olan hızlıca durulayıp çıkarmak, mantarı suya yatırmamak.