Sen tam anlamıyla bir Koç burcusun! Cesaretin, enerjin, kararlılığın ve harekete geçme isteğin bu burcun karakteristik özellikleriyle oldukça örtüşüyor. Bir şeyi istediğinde beklemekten hoşlanmıyor, fırsatları mümkün olduğunca hızlı değerlendirmek istiyorsun. Hayatın kontrolünü elinde tutmayı seviyor ve çoğu zaman ilk adımı atan kişi oluyorsun. Koç burcunun en belirgin özelliklerinden biri olan mücadeleci ruh sende de oldukça güçlü. Karşına çıkan engeller seni kolay kolay yıldırmıyor. Hatta bazen bir şeyin zor olması, onu başarmak için daha fazla motive olmana neden oluyor. Rekabeti seviyor, kendini geliştirmek ve başarılarını görmek istiyorsun. Elbette bu kadar yüksek enerjinin bazı dezavantajları da var. Zaman zaman sabırsız davranabilir, düşünmeden karar verebilir veya istediğin şey hemen gerçekleşmediğinde kolayca sıkılabilirsin. Ancak bu özelliklerin bile senin hareketli karakterinin bir parçası.