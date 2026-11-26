Senin en dikkat çekici özelliğin, kimseye benzemeye çalışmaman. Kendi düşüncelerin, ilgi alanların ve dünyaya bakış açın var. Herkesin sevdiği şeyleri sevmek veya herkesin doğru kabul ettiği şekilde yaşamak zorunda hissetmiyorsun. Bazen beklenmedik kararlar alıyor, bazen de çevrendekilerin hiç düşünmediği ayrıntıları fark ediyorsun. İşte bu farklılık seni oldukça ilgi çekici kılıyor. İnsanlar seni tanıdıkça sürekli yeni bir yönünle karşılaşıyor. Bir gün saatlerce ciddi bir konu hakkında konuşabilir, ertesi gün hiç planlamadığın bir maceraya atılabilirsin. Seni tamamen çözebildiklerini düşündüklerinde bile yeni bir özelliğinle onları şaşırtabilirsin. Bu nedenle seninle vakit geçirmek hiçbir zaman sıkıcı olmuyor. Aşk hayatında da kendi kimliğini korumak senin için çok önemli. Bir ilişkiye başladığında bütün hayatını partnerinin etrafında şekillendirmek istemiyorsun. Kendi hobilerin, arkadaşların, hayallerin ve kişisel alanın olsun istiyorsun. Seni seven kişinin farklılıklarını kabul etmesini ve seni değiştirmeye çalışmamasını bekliyorsun.