Sevgili Akrep, burcunda ilerleyen Merkür, akşama doğru Yengeç'teki Ay ile uyumlu bir açı yapıyor ve zihnin hem keskin hem de sezgisel çalışıyor. Söylediklerin derin, sorduğun sorular yerinde olacak. Bir sınav, bir sunum ya da önemli bir yazışma varsa bugün tam senin günün.

Ay gün boyu seyahat ve öğrenme evinde dolaşıyor. Uzaklarla ilgili bir haber, yeni bir eğitim fikri ya da hafta sonu için küçük bir kaçamak planı gündeme gelebilir. Mars'ın arkadaşlık evine geçişi ise sosyal çevrende seni harekete geçiriyor; bir grup içinde öne çıkıp liderlik edebilirsin. Bekarsan farklı bir kültürden ya da şehirden biriyle tatlı bir sohbet başlayabilir. Partnerliysen birlikte yeni bir şey öğrenmek ya da bir yolculuk hayal etmek aranızı canlandıracak.

Önerim: Merak ettiğin bir konuda bugün en az bir makale oku ya da bir video izle. Zihnine attığın bu tohum ileride güzel filizlenecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…