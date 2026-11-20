Sevgili Akrep, Güneş bugün burcundaki son gününü geçiriyor. Bunu doğum günü sezonunun kapanışı gibi düşün: Son bir ayda kendine dair neler öğrendin, nelerden vazgeçtin, nelere yeniden başladın? Bugün bunlar için kendine teşekkür etme günü.

Merkür de burcunda; düşüncelerin keskin, sezgilerin güçlü. Kariyer evindeki Mars–Jüpiter ikilisi ise hedeflerin konusunda büyük bir motivasyon veriyor. Hafta sonu olsa da yeni haftaya dair bir fikrin netleşebilir; not almayı ihmal etme ama bugünü tamamen işe ayırma.

Ay günlük düzen ve sağlık evinde olduğu için bedenini hareket ettirmek sana iyi gelecek. Bekar Akrepler bugün çok manyetik; bakışlarınla bile ilgi çekebilirsin. Partnerli Akrepler ise partneriyle birlikte yeni bir spor ya da ortak bir aktivite deneyerek yakınlaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…