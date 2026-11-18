Kariyer evinde ilerleyen Mars, bugün iş hayatında güçlü bir çıkış yapmanı istiyor sevgili Akrep. Akşama doğru Mars, burcundaki Güneş ile kare açı yapıyor. Hedeflerin için kararlılığın tavan yapmış durumda; ancak bir yöneticiyle ya da otoriteyle küçük bir fikir ayrılığı yaşayabilirsin. Tutkunu stratejiyle birleştirdiğinde, bu gerilim seni bir adım öne taşıyan bir fırsata dönüşür.

Ay, Balık burcunda aşk ve keyif evinde ilerlemeyi sürdürüyor ve gününe tatlı bir yumuşaklık katıyor. Gece yarısından sonra Ay ile Güneş arasında oluşacak uyumlu açı, gün içinde yaşadığın yoğunluğu dengeleyecek. Bekarsan, iş dünyasından ya da ortak bir ilgi alanından biriyle aranda kıvılcım çakabilir. Partnerliysen, yoğun bir günün ardından onunla paylaşacağın samimi bir akşam seni yeniden şarj eder.

Doğum günü sezonunun son günlerindesin. Kendine bir hediye almak ya da yeni yaşının dileklerini bir kâğıda yazmak bugün çok anlamlı olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…