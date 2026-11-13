article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Akrep Burcu chevron-right-grey 14 Kasım Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
14 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.11.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 14 Kasım Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Güneş burcunda ilerlerken sen de kendi gücünü daha net hissediyorsun, üstelik Merkür de aynı burçta düz harekete geçmiş durumda. Bu ikili, düşüncelerini toparlayıp tam istediğin şekilde ifade etmeni sağlıyor. Bugün kendini anlatman, karşındakini ikna etmen çok daha kolay.

Ay'ın konuşma ve çevre evinden geçmesiyle kısa görüşmeler, telefonlar ve yakın çevreyle sohbetler öne çıkıyor. Akşama doğru Ay ile Güneş uyumlu bir açı kuruyor ve içine sinen bir huzur geliyor. Gün sonunda kendine dürüstçe ne istediğini sor, cevap şaşırtıcı derecede berrak olacak.

Bekar Akreplerin çekim gücü bugün zirvede. Partneri olanlar, derin bir sohbetle ilişkideki bağı daha da sağlamlaştırabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın