Güneş burcunda ilerlerken sen de kendi gücünü daha net hissediyorsun, üstelik Merkür de aynı burçta düz harekete geçmiş durumda. Bu ikili, düşüncelerini toparlayıp tam istediğin şekilde ifade etmeni sağlıyor. Bugün kendini anlatman, karşındakini ikna etmen çok daha kolay.

Ay'ın konuşma ve çevre evinden geçmesiyle kısa görüşmeler, telefonlar ve yakın çevreyle sohbetler öne çıkıyor. Akşama doğru Ay ile Güneş uyumlu bir açı kuruyor ve içine sinen bir huzur geliyor. Gün sonunda kendine dürüstçe ne istediğini sor, cevap şaşırtıcı derecede berrak olacak.

Bekar Akreplerin çekim gücü bugün zirvede. Partneri olanlar, derin bir sohbetle ilişkideki bağı daha da sağlamlaştırabilir.