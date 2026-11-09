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Akrep Burcu right-white
10 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 10 Kasım Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, cüzdanın bugün gülümsüyor! Öğleye doğru Ay Yay'a, para ve değer evine geçiyor. Beklediğin bir ödeme, küçük bir kazanç ya da emeğinin karşılığını alacağın bir an seni sevindirebilir. Kendini değerli hissetmek için gökyüzü sana harika bir zemin hazırlıyor.

Sabah Venüs ile Mars arasındaki uyumlu açı kariyer evini canlandırıyor. İş yerinde güzel bir enerji var; bir toplantıda fikirlerin beğenilebilir, bir üstünden takdir dolu bir söz duyabilirsin. Yeni Ay'ın ardından burcunda başlayan taze enerji de seni destekliyor.

Akşam ortak paralar ya da paylaşılan bir konu hakkında sürpriz bir gelişme yaşanabilir; büyük ihtimalle senin lehine. Partnerli Akrep, sevdiğiyle derin ve güven dolu bir sohbet edecek. Bekar Akrep için maalesef pek güzel haberlerimiz yok. Beklemeye devam.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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