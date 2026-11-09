Sevgili Akrep, cüzdanın bugün gülümsüyor! Öğleye doğru Ay Yay'a, para ve değer evine geçiyor. Beklediğin bir ödeme, küçük bir kazanç ya da emeğinin karşılığını alacağın bir an seni sevindirebilir. Kendini değerli hissetmek için gökyüzü sana harika bir zemin hazırlıyor.

Sabah Venüs ile Mars arasındaki uyumlu açı kariyer evini canlandırıyor. İş yerinde güzel bir enerji var; bir toplantıda fikirlerin beğenilebilir, bir üstünden takdir dolu bir söz duyabilirsin. Yeni Ay'ın ardından burcunda başlayan taze enerji de seni destekliyor.

Akşam ortak paralar ya da paylaşılan bir konu hakkında sürpriz bir gelişme yaşanabilir; büyük ihtimalle senin lehine. Partnerli Akrep, sevdiğiyle derin ve güven dolu bir sohbet edecek. Bekar Akrep için maalesef pek güzel haberlerimiz yok. Beklemeye devam.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…