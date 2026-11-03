Sevgili Akrep, bugün gökyüzündeki en önemli buluşma senin burcunda. Akşam 17.30'da Güneş ile geri hareket eden Merkür burcunda kavuşuyor. Haftalardır kafanda dönen bir soru bu saatlerde cevabını bulabilir. Kim olduğunu, ne istediğini ve artık neyi istemediğini kendine itiraf etmek için güçlü bir an. Bu farkındalığı hemen herkese duyurmana gerek yok; Merkür düzelene kadar içinde olgunlaştır.

Başak'taki Ay on birinci evinde arkadaşlarını ve sosyal çevreni hareketlendiriyor. Sabah Ay'ın burcundaki Güneş ve Merkür'le yaptığı sekstiller, bir arkadaşınla dürüst ve rahatlatıcı bir sohbet getiriyor. Öğlenden itibaren Ay boşlukta; grup projelerinde yeni karar almak yerine konuşulanları not etmekle yetin.

Kariyerde onuncu evindeki Mars ve Jüpiter arkanda duruyor. Öğleden sonra Jüpiter'in Venüs'le kurduğu sekstil, perde arkasında yürüttüğün bir işin yukarıdan fark edilmesini sağlayabilir. Aşkta ise on ikinci evdeki retro Venüs sessiz duyguları çağırıyor. Söyleyemediklerini bu akşam bir kâğıda yazmak bile iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…