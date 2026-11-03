article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Akrep Burcu chevron-right-grey 4 Kasım Çarşamba Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
4 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.11.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 4 Kasım Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzündeki en önemli buluşma senin burcunda. Akşam 17.30'da Güneş ile geri hareket eden Merkür burcunda kavuşuyor. Haftalardır kafanda dönen bir soru bu saatlerde cevabını bulabilir. Kim olduğunu, ne istediğini ve artık neyi istemediğini kendine itiraf etmek için güçlü bir an. Bu farkındalığı hemen herkese duyurmana gerek yok; Merkür düzelene kadar içinde olgunlaştır.

Başak'taki Ay on birinci evinde arkadaşlarını ve sosyal çevreni hareketlendiriyor. Sabah Ay'ın burcundaki Güneş ve Merkür'le yaptığı sekstiller, bir arkadaşınla dürüst ve rahatlatıcı bir sohbet getiriyor. Öğlenden itibaren Ay boşlukta; grup projelerinde yeni karar almak yerine konuşulanları not etmekle yetin.

Kariyerde onuncu evindeki Mars ve Jüpiter arkanda duruyor. Öğleden sonra Jüpiter'in Venüs'le kurduğu sekstil, perde arkasında yürüttüğün bir işin yukarıdan fark edilmesini sağlayabilir. Aşkta ise on ikinci evdeki retro Venüs sessiz duyguları çağırıyor. Söyleyemediklerini bu akşam bir kâğıda yazmak bile iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın