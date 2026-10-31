article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Akrep Burcu chevron-right-grey 1 Kasım Pazar Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
1 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 1 Kasım Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki Güneş ile geri hareketli Merkür düşünce kalıplarını yeniden gözden geçirtirken Aslan'a geçen Ay sabah saatlerinde onuncu evinde mesleki görünürlüğünü artırıyor. Neptün'e uzanan öğle öncesi Ay üçgeni altıncı evindeki günlük düzeni toparlamana yardım ediyor. Öğle saatlerindeki Ay ve Plüton karşıtlığı ev ve aile alanında eski bir gerilimi uyandırabilir. Sakin bir ton seç.

Maddi olarak onuncu evini etkileyen Mars ve Jüpiter mesleki ilerleme için güçlü bir destek veriyor. On ikinci evinde kalan retrodaki Venüs perde arkasındaki küçük harcamaları fark ettiriyor. Ay'ın Uranüs'le ikindi kurduğu yumuşak açı sekizinci evinde ortak para konusunda ani bir gelişme getirebilir. Abonelikleri gözden geçir.

Peki ya aşk? İçindekileri açmak istesen de gün başında Ay ve Venüs karesi dilini yumuşatmanı gerektiriyor. İlişkisi olan Akrep, partnerine duygusunu kısa ve sade cümlelerle iletebilir. Bekar Akrep ise çalışma çevresinde tanıdığı birine acele etmeden yaklaşmalı. Satürn'le gece oluşan sakin üçgen bu temkinli tavrı ödüllendiriyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın