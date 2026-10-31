Sevgili Akrep, burcundaki Güneş ile geri hareketli Merkür düşünce kalıplarını yeniden gözden geçirtirken Aslan'a geçen Ay sabah saatlerinde onuncu evinde mesleki görünürlüğünü artırıyor. Neptün'e uzanan öğle öncesi Ay üçgeni altıncı evindeki günlük düzeni toparlamana yardım ediyor. Öğle saatlerindeki Ay ve Plüton karşıtlığı ev ve aile alanında eski bir gerilimi uyandırabilir. Sakin bir ton seç.

Maddi olarak onuncu evini etkileyen Mars ve Jüpiter mesleki ilerleme için güçlü bir destek veriyor. On ikinci evinde kalan retrodaki Venüs perde arkasındaki küçük harcamaları fark ettiriyor. Ay'ın Uranüs'le ikindi kurduğu yumuşak açı sekizinci evinde ortak para konusunda ani bir gelişme getirebilir. Abonelikleri gözden geçir.

Peki ya aşk? İçindekileri açmak istesen de gün başında Ay ve Venüs karesi dilini yumuşatmanı gerektiriyor. İlişkisi olan Akrep, partnerine duygusunu kısa ve sade cümlelerle iletebilir. Bekar Akrep ise çalışma çevresinde tanıdığı birine acele etmeden yaklaşmalı. Satürn'le gece oluşan sakin üçgen bu temkinli tavrı ödüllendiriyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…