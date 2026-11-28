Bozkurttan Piri Reis Haritasına: 1927'den Bugüne Tedavülden Kalkmış 15 Türk Lirası Banknotu
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5 Aralık 1927'de tedavüle çıkan ilk Cumhuriyet banknotlarından 2005'in Yeni Türk lirasına, cüzdanlardan gelip geçmiş 15 kupürün üzerinde neler olduğuna Merkez Bankası kayıtlarıyla baktık.
1. Bir Türk lirası (1927-1939): Karasabanla çift süren çiftçi
2. Beş Türk lirası (1927-1937): Ortasında bozkurt duran para
3. Bin Türk lirası (1927-1939): Sakarya demiryolu hattı
4. Elli Türk lirası (1938-1952): Ankara keçileri
5. On Türk lirası (1942-1950): Yöresel giysili üç köylü kadın
6. Bin Türk lirası (1946-1953): Boru çalan izciler
7. Beş Türk lirası (1952-1968): Fındık toplayan köylü kızları
8. Beş Türk lirası (1968-1983): Manavgat Şelalesi
9. Yüz Türk lirası (1972-1986): Doğubayazıt'tan Ağrı Dağı
10. Yüz Türk lirası (1983-1989): Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı
11. Bin Türk lirası (1986-1992): Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul
12. Beş bin Türk lirası (1981-1994): Mevlana ve Konya'daki müzesi
13. On bin Türk lirası (1982-1995): Mimar Sinan ve Selimiye
14. On milyon Türk lirası (1999-2006): Piri Reis'in 1513 tarihli haritası
15. Elli Yeni Türk lirası (2005-2010): Kapadokya
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