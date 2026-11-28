1 Ocak 2005'te paradan altı sıfır atıldı ve sekizinci emisyon grubu 'Yeni Türk lirası' adıyla tedavüle çıktı. Turuncu elliliğin arkasında Kapadokya'nın peribacaları var. 'Yeni' ibaresi 1 Ocak 2009'da kaldırıldı, bu seri de 1 Ocak 2010'da tedavülden çekildi.

Sizin cüzdanınıza en son hangisi girmişti: Mimar Sinan'lı on binlik mi, Piri Reis haritalı on milyonluk mu?