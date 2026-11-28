Manchester United, Manchester City ve Juventus gibi kulüplerde forma giyen 42 yaşındaki Carlos Tevez, daha önce jübile maçında Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun farklı takımlarda mücadele etmesini istediğini söylemişti.

Tevez'in Manchester United'da birlikte oynadığı Ronaldo için henüz resmi bir katılım duyurusu yapılmadı. Portekizli yıldızın daveti kabul etmesi halinde futbolun son döneminin iki büyük rakibi 20 Aralık'ta La Bombonera'da karşı karşıya gelebilecek.