Carlos Tevez'in Veda Maçında Messi Onayının Ardından Gözler Ronaldo'ya Çevrildi
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Futbolculuk kariyerini 2022 yılında noktalayan Carlos Tevez, taraftarlarına sahada veda etmeye hazırlanıyor. Arjantinli eski yıldız için Boca Juniors'ın stadı La Bombonera'da özel bir jübile maçı düzenlenecek. Organizasyon yetkilileri, Tevez'in eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin de bu karşılaşmada forma giyeceğini açıkladı.
Jübile maçı 20 Aralık'ta La Bombonera'da oynanacak.
Sahada Messi'ye yıldız isimler eşlik edecek.
Tevez, Messi ile Ronaldo'yu rakip görmek istiyor.
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