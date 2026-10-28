Tüm Zamanların Ballon d'Or'u Belli Oldu: Messi mi, Ronaldo mu?

B.O.A.T., en az iki kez Ballon d'Or kazanmış oyuncuların ödül aldığı sezonları karşı karşıya getirdi. Listede Ronaldo Nazário, Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Franz Beckenbauer ve Alfredo Di Stéfano'nun sezonları da vardı.

Oy kullanmak için resmi sitede kayıt olup 1 euro ödemek gerekiyordu. Ödemeye 1956'daki ilk Ballon d'Or'a ait tarihi bir fotoğraf dahildi, katılanlar 2027 töreni için iki biletlik çekilişe de katıldı.

Gazetecilerin oyuyla belirlenen asıl ödülden farklı olarak bu oylamada söz tamamen taraftardaydı. Oylama yeni bir resmi kupa vermiyor, tüm zamanların en iyi futbolcusunu da ilan etmiyor.