Tüm Zamanların Ballon d'Or'u Belli Oldu: Messi mi, Ronaldo mu?
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Ballon d'Or organizatörlerinin taraftar oylamasıyla belirlediği 'Ballon d'Or of All Time' sonucu açıklandı.
B.O.A.T. olarak da anılan oylamayı Cristiano Ronaldo'nun 2008 sezonu kazandı. Sonuç, Harry Kane'in kazandığı 2026 Ballon d'Or töreninden iki gün sonra, 28 Ekim'de duyuruldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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