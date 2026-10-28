article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Tüm Zamanların Ballon d'Or'u Belli Oldu: Messi mi, Ronaldo mu?

Tüm Zamanların Ballon d'Or'u Belli Oldu: Messi mi, Ronaldo mu?

Cristiano Ronaldo
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.10.2026 - 22:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ballon d'Or organizatörlerinin taraftar oylamasıyla belirlediği 'Ballon d'Or of All Time' sonucu açıklandı.

B.O.A.T. olarak da anılan oylamayı Cristiano Ronaldo'nun 2008 sezonu kazandı. Sonuç, Harry Kane'in kazandığı 2026 Ballon d'Or töreninden iki gün sonra, 28 Ekim'de duyuruldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taraftarlar Bir Futbolcuyu Değil, Bir Sezonu Seçti

Taraftarlar Bir Futbolcuyu Değil, Bir Sezonu Seçti

B.O.A.T., en az iki kez Ballon d'Or kazanmış oyuncuların ödül aldığı sezonları karşı karşıya getirdi. Listede Ronaldo Nazário, Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Franz Beckenbauer ve Alfredo Di Stéfano'nun sezonları da vardı.

Oy kullanmak için resmi sitede kayıt olup 1 euro ödemek gerekiyordu. Ödemeye 1956'daki ilk Ballon d'Or'a ait tarihi bir fotoğraf dahildi, katılanlar 2027 töreni için iki biletlik çekilişe de katıldı.

Gazetecilerin oyuyla belirlenen asıl ödülden farklı olarak bu oylamada söz tamamen taraftardaydı. Oylama yeni bir resmi kupa vermiyor, tüm zamanların en iyi futbolcusunu da ilan etmiyor.

Messi'nin 91 Gollü Yılı Bile Yetmedi

Messi'nin 91 Gollü Yılı Bile Yetmedi

Organizatörlerin 20 Ekim'de paylaştığı ara sonuçlarda Ronaldo'nun 2008'i oyların yüzde 75'ini almıştı. Messi'nin 2012 sezonu yüzde 9'la ikinci, Ronaldo'nun 2017'si yüzde 6'yla üçüncü sıradaydı. Final sıralaması da değişmedi.

Messi 2012'de bir takvim yılında 91 gol atarak rekor kırmıştı. Ronaldo ise 2007-08'de Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 42 gol attı; Premier Lig'i, Şampiyonlar Ligi'ni ve Avrupa Altın Ayakkabı'sını kazandı. Bu sezon, Portekizli yıldızın kariyerindeki ilk Ballon d'Or'u getirmişti.

Taraftarlar bu kez gol sayısına değil, bir yıldızın doğduğu sezona oy verdi. Sonuç olarak, Tüm Zamanların Ballon d'Or'u Ronaldo oldu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın