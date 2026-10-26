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Messi mi Ronaldo mu? 2.803 Kişinin Cevabı Ortaya Çıktı, Aradaki Fark Sadece 91 Oy

Messi mi Ronaldo mu? 2.803 Kişinin Cevabı Ortaya Çıktı, Aradaki Fark Sadece 91 Oy

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
26.10.2026 - 10:22
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Ballon d'Or'un 'Tüm Zamanların En İyisi' oylaması futbol dünyasını ikiye bölerken Onedio da aynı soruyu okurlarına yöneltti. 20-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ankete 2.803 kişi katıldı. Yıllardır süren Messi-Ronaldo tartışması bu kez de nefes kesen bir yarışa dönüştü.

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Lionel Messi yüzde 39,7 ile zirvede.

Lionel Messi yüzde 39,7 ile zirvede.

Ankette en çok oyu 1.114 kişiyle Lionel Messi aldı. Katılımcıların yüzde 39,7'si, tüm zamanların en iyisi olarak Arjantinli yıldızı seçti.

Messi, rekor 8 Ballon d'Or ödülüyle bu alanda tarihin en başarılı ismi konumunda. Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanan yıldız futbolcu, kariyerine bugün ABD'nin Inter Miami takımında devam ediyor.

Cristiano Ronaldo yalnızca 91 oy geride kaldı.

Cristiano Ronaldo yalnızca 91 oy geride kaldı.

İkinci sırada 1.023 oy ve yüzde 36,5'lik payla Cristiano Ronaldo yer aldı. Portekizli yıldızla Messi arasındaki fark yalnızca 91 oy oldu. İki futbolcu birlikte toplam oyların yüzde 76'sını aldı.

5 Ballon d'Or ödülü bulunan Ronaldo, kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında sürdürüyor. Onedio okurlarında ikinci sırada kalsa da Ballon d'Or'un resmi oylamasında durum farklı görünüyor. Ballondor.com'un başlattığı oylamada, aday olarak listelenen ödüllü sezonlar arasında Ronaldo'nun Manchester United formasıyla ödülü kazandığı 2008 sezonu yaklaşık yüzde 62 oyla önde gidiyordu.

Ronaldo Nazario üçüncü, efsaneler listenin gerisinde kaldı.

Ronaldo Nazario üçüncü, efsaneler listenin gerisinde kaldı.

Üçüncü sırada 258 oyla (yüzde 9,2) Brezilyalı Ronaldo Nazario yer aldı. Onu 131 oyla (yüzde 4,7) Johan Cruyff izledi.

Futbol tarihinin efsane isimleri ise listenin alt sıralarında kaldı. Alfredo Di Stefano 60, Franz Beckenbauer 57, Karl-Heinz Rummenigge 51, Michel Platini 44, Marco van Basten 42 ve Kevin Keegan 23 oy aldı.

Ballon d'Or'un 'Tüm Zamanların En İyisi' oylamasına, ödülü en az iki kez kazanmış 10 futbolcu aday gösterildi. Resmi oylama 27 Ekim'de sona erecek, sonuç ise 28 Ekim'de ballondor.com üzerinden açıklanacak.

"Ballon d'Or 'Tüm Zamanların En İyisi' ödülü adaylarından hangisini seçersin?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

"Ballon d'Or 'Tüm Zamanların En İyisi' ödülü adaylarından hangisini seçersin?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

1. Lionel Messi / 1.114 oy

2. Cristiano Ronaldo / 1.023 oy

3. Ronaldo Nazario / 258 oy

4. Johan Cruyff / 131 oy

5. Alfredo Di Stefano / 60 oy

6. Franz Beckenbauer / 57 oy

7. Karl-Heinz Rummenigge / 51 oy

8. Michel Platini / 44 oy

9. Marco van Basten / 42 oy

10. Kevin Keegan / 23 oy

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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