Messi mi Ronaldo mu? 2.803 Kişinin Cevabı Ortaya Çıktı, Aradaki Fark Sadece 91 Oy
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Ballon d'Or'un 'Tüm Zamanların En İyisi' oylaması futbol dünyasını ikiye bölerken Onedio da aynı soruyu okurlarına yöneltti. 20-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ankete 2.803 kişi katıldı. Yıllardır süren Messi-Ronaldo tartışması bu kez de nefes kesen bir yarışa dönüştü.
Lionel Messi yüzde 39,7 ile zirvede.
Cristiano Ronaldo yalnızca 91 oy geride kaldı.
Ronaldo Nazario üçüncü, efsaneler listenin gerisinde kaldı.
"Ballon d'Or 'Tüm Zamanların En İyisi' ödülü adaylarından hangisini seçersin?" anketinden tam sonuçlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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