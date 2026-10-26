Messi mi Ronaldo mu? 2.803 Kişinin Cevabı Ortaya Çıktı, Aradaki Fark Sadece 91 Oy

Ankette en çok oyu 1.114 kişiyle Lionel Messi aldı. Katılımcıların yüzde 39,7'si, tüm zamanların en iyisi olarak Arjantinli yıldızı seçti.

Messi, rekor 8 Ballon d'Or ödülüyle bu alanda tarihin en başarılı ismi konumunda. Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanan yıldız futbolcu, kariyerine bugün ABD'nin Inter Miami takımında devam ediyor.