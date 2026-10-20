Forbes 2026 Yılının En Çok Kazanan Futbolcularını Açıkladı: Trabzonspor'un Yıldızı İlk 10'da!

Al Nassr forması giyen Portekizli yıldızın Forbes tahminine göre 2026-27 sezonundaki toplam kazancı 300 milyon dolar. Bunun 250 milyon doları sahadaki gelirlerden, 50 milyon doları ise sponsorluk ve reklam anlaşmalarından oluşuyor.

İkinci sıradaki Messi ile arasında 155 milyon dolarlık fark var. Ronaldo, Vogue'a verdiği röportajda 2026-27 sezonunun 'muhtemelen' profesyonel kariyerinin son sezonu olacağını söylemişti.