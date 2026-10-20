Forbes 2026 Yılının En Çok Kazanan Futbolcularını Açıkladı: Trabzonspor'un Yıldızı İlk 10'da!
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Forbes'un 2026-27 sezonu için hazırladığı en çok kazanan futbolcular listesi yayımlandı. Cristiano Ronaldo 300 milyon dolarla zirvedeki yerini korurken, ilk 10'daki isimlerin toplam kazancı 942 milyon dolara ulaştı. Trabzonspor'a transfer olan Mohamed Salah ise 40 milyon dolarla listenin onuncu sırasında yer aldı.
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Cristiano Ronaldo 41 yaşında 300 milyon dolarla listenin açık ara lideri.
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Lionel Messi 145 milyon dolarla ikinci sırada, kazancının çoğu sahanın dışından geliyor.
Kylian Mbappé 100 milyon dolarla podyumu tamamladı.
Erling Haaland 85 milyon dolarla dördüncü, Vinicius Jr. 76 milyon dolarla beşinci oldu.
19 yaşındaki Lamine Yamal 55 milyon dolarla listenin en genç ismi.
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Trabzonspor'un yeni yıldızı Mohamed Salah 40 milyon dolarla ilk 10'un son sırasında.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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