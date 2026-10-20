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Forbes 2026 Yılının En Çok Kazanan Futbolcularını Açıkladı: Trabzonspor'un Yıldızı İlk 10'da!

Forbes 2026 Yılının En Çok Kazanan Futbolcularını Açıkladı: Trabzonspor'un Yıldızı İlk 10'da!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 10:11
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Forbes'un 2026-27 sezonu için hazırladığı en çok kazanan futbolcular listesi yayımlandı. Cristiano Ronaldo 300 milyon dolarla zirvedeki yerini korurken, ilk 10'daki isimlerin toplam kazancı 942 milyon dolara ulaştı. Trabzonspor'a transfer olan Mohamed Salah ise 40 milyon dolarla listenin onuncu sırasında yer aldı.

Kaynak: Forbes

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Cristiano Ronaldo 41 yaşında 300 milyon dolarla listenin açık ara lideri.

Cristiano Ronaldo 41 yaşında 300 milyon dolarla listenin açık ara lideri.

Al Nassr forması giyen Portekizli yıldızın Forbes tahminine göre 2026-27 sezonundaki toplam kazancı 300 milyon dolar. Bunun 250 milyon doları sahadaki gelirlerden, 50 milyon doları ise sponsorluk ve reklam anlaşmalarından oluşuyor.

İkinci sıradaki Messi ile arasında 155 milyon dolarlık fark var. Ronaldo, Vogue'a verdiği röportajda 2026-27 sezonunun 'muhtemelen' profesyonel kariyerinin son sezonu olacağını söylemişti.

Lionel Messi 145 milyon dolarla ikinci sırada, kazancının çoğu sahanın dışından geliyor.

Lionel Messi 145 milyon dolarla ikinci sırada, kazancının çoğu sahanın dışından geliyor.

Inter Miami'nin 39 yaşındaki Arjantinli yıldızının kazancı 145 milyon dolar olarak hesaplandı. Messi'nin 70 milyon doları sahadan, 75 milyon doları ise sahanın dışından geliyor; yani reklam ve ticari anlaşmalar maaşını geride bırakıyor.

Forbes, Messi'yi 'MLS'in yüzü' olarak tanımlıyor.

Kylian Mbappé 100 milyon dolarla podyumu tamamladı.

Kylian Mbappé 100 milyon dolarla podyumu tamamladı.

Real Madrid'in 27 yaşındaki Fransız forveti Kylian Mbappé, 70 milyon dolarlık saha geliri ve 30 milyon dolarlık saha dışı kazancıyla toplam 100 milyon dolara ulaştı.

Ronaldo (41) ve Messi (39) ilk iki sırada yer alırken, 100 milyon dolar barajını geçen üçüncü isim Mbappé oldu. Dördüncü sıradaki Haaland'la arasında 15 milyon dolar var.

Erling Haaland 85 milyon dolarla dördüncü, Vinicius Jr. 76 milyon dolarla beşinci oldu.

Erling Haaland 85 milyon dolarla dördüncü, Vinicius Jr. 76 milyon dolarla beşinci oldu.

Manchester City'nin 26 yaşındaki Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın kazancı 85 milyon dolar; bunun 60 milyon doları sahadan, 25 milyon doları sahanın dışından geliyor.

Real Madrid'de Mbappé'nin yanında forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı Vinicius Jr. ise 76 milyon dolarla beşinci sırada. Vinicius'un 48 milyon dolarlık saha geliri, 28 milyon dolarlık reklam ve ticari kazancıyla birleşiyor.

19 yaşındaki Lamine Yamal 55 milyon dolarla listenin en genç ismi.

19 yaşındaki Lamine Yamal 55 milyon dolarla listenin en genç ismi.

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal, 35 milyon dolarlık saha geliri ve 20 milyon dolarlık saha dışı kazancıyla altıncı sıraya yerleşti. Forbes, 19 yaşındaki oyuncuyu 'dünyanın en popüler futbolcularından biri olma yolunda hızla ilerleyen' bir isim olarak tanımlıyor.

Yedinci sırada Al Nassr'dan Sadio Mané var. 34 yaşındaki Senegalli oyuncunun 54 milyon dolarlık kazancının 50 milyon doları sahadan geliyor. Real Madrid'li Jude Bellingham 45 milyon dolarla sekizinci, Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane ise 42 milyon dolarla dokuzuncu oldu.

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Trabzonspor'un yeni yıldızı Mohamed Salah 40 milyon dolarla ilk 10'un son sırasında.

Trabzonspor'un yeni yıldızı Mohamed Salah 40 milyon dolarla ilk 10'un son sırasında.

Listeyi 40 milyon dolarla kapatan isim, 34 yaşındaki Mısırlı Mohamed Salah. Forbes'un hesabına göre kazancının 20 milyon doları sahadan, 20 milyon doları sahanın dışından geliyor.

Trabzonspor, 6 Ağustos'ta KAP'a yaptığı açıklamayla Salah ile iki yıllık anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Açıklamaya göre oyuncuya her sezon için 10 milyon euro maaş ve 7 milyon euro imza ücreti, yani sezonluk toplam 17 milyon euro garanti ödenecek. Ayrıca şarta bağlı bonuslar var ve 'Mohamed Salah' adıyla satılan ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecek.

Salah'ın Trabzonspor'daki ilk haftalarına dair gelişmeler ve diğer haberler aşağıda 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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